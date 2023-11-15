Waterman’den kalem koleksiyonerlerine sınırlı sayıda üretilen Man 140

Waterman, dünyaca ünlü prestijli kalemlerin buluşma noktası PenFest’te sınırlı sayıda üretilen özel seri üretim Man 140 dolma kalemini tanıtıyor. Bu yıl 18-19 Kasım 2023 tarihleri arasında 4’üncü kez Çırağan Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte Limited Edition Man 140, tüm kalem koleksiyonerlerinin ilgi odağı olacak.

Siyahın tüm estetik unsurlarını bir araya getiriyor

Waterman Man 140 LE Siyah Dolma Kalem, siyah PVD kaplaması ve karmaşık kesimli, çitlerle çevrili dalga deseni ile tek renkli estetiğin en güçlü temsilciliğini üstleniyor. Güncellenmiş, altın ve rutenyum renkli iki tonlu tasarımıyla 18 ayar altın uç, kapağın ikonik iki uçlu klipsi ve ilmekli 'W' gibi orijinal özelliklerini mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Her kalem, Waterman'ın Galya becerisini sergileyecek şekilde, Fransa'da titizlikle elle bir araya getirildi. Fiyatı 50.540 TL