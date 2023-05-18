Watsons Türkiye’den afetzedelere istihdam önceliği

Watsons Türkiye, 11 ili etkisi altına alan depremin ardından deprem bölgelerinde yaraları sarmak için ilk günden bu yana çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket; temel ihtiyaçların yanı sıra deprem nedeniyle işlerini kaybetmiş depremzede vatandaşlara işe alım süreçlerinde öncelik veriyor. Depremden etkilenen vatandaşları istihdam etmek adına başlattığı bu anlamlı proje ile Watsons Türkiye, yıl sonuna kadar onlarca kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor. Deprem sonrasında vatandaşların yeni bir başlangıç yapmalarına katkı sağlamak amacıyla, faaliyet gösterdiği illerde yapacağı işe alımlarda uygun lokasyon ve görevlerde depremzede vatandaşları önceliklendiren Watsons Türkiye, depremden etkilenenlerin hayata yeniden katılmalarına destek oluyor.

Bu kapsamda iş başvurusunda bulunanlar, Watsons Türkiye’nin Merkez Ofis (İstanbul – Anadolu Yakası), Dağıtım Merkezi (İstanbul – Tuzla) veya Türkiye genelinde 61 şehirde yer alan 360’ın üzerinde mağazada çalışmak üzere, niteliklerine uygun olan pozisyonlarda öncelikli olarak işe alınacak.

Online işe alım görüşmesi yapılabilecek

Depremin etkilediği 11 ilde ikamet edenlerin önceliklendirileceği işe alımlarda, adaylar çalışmak istedikleri herhangi bir ildeki pozisyona başvurabilecekler. Deprem bölgesinde ikamet eden ve farklı bir şehirdeki pozisyona başvuran adaylar çalışmak istediği bölgedeki yetkili ile online görüşme yapabilecek. Ayrıca, iş başvurusu sırasında istenen belgeler de e-devletten indirilerek şirkete online olarak iletilebilecek.