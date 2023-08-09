Whatsapp'ta iş görüşmesi yapan işletmelere milyon dolarlık ceza

ABD'de iki düzenleyici kurum, işle ilgili görüşmeler için WhatsApp ve diğer mesajlaşma uygulamaları kullanan bankalara toplam 549 milyon dolar para cezası kesti.

9 firmaya toplamda 289 milyon dolar para cezası

Business Insider'ın haberine göre, konuya ilişkin 8 Ağustos Salı günü açıklama yapan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) iş amaçları için WhatsApp ve diğer mesajlaşma uygulamalarını kullanan dokuz firmaya toplam 289 milyon dolar para cezası verdiğini açıkladı. Aynı gün benzer bir açıklama yapan Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) da aynı sebeple toplam 260 milyon dolar ceza kestiğini duyurdu.

ABD'deki düzenleyici kurumlar, son yıllarda bankaların işle ilgili konuşma ve görüşmeler için WhatsApp ve kişisel e-posta adresleri gibi işverenlerin etkin bir biçimde takip edemediği özel mesajlaşma platformlarını kullanmasını mercek altına almıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan SEC İcra Dairesi Direktörü Gurbir S. Grewal, ABD'deki federal menkul kıymetler yasalarının getirdiği yükümlülüklere işaret ederek bunların yatırımcıların korunması ve iyi işleyen piyasalar için temel öneme sahip olduğunu belirtti. Bazı kuruluşların bu uyarıyı dikkate aldığını aktaran Grewal, bankalara verilen son cezaların bazı kuruluşların hâlâ bu yönde adım atmadığını gösterdiğini belirtti.

Son ceza kararlarıyla birlikte SEC bugüne kadar ilgili sebepten toplam 1,5 milyar dolar, CFTC ise 1 milyar doların üzerinde para cezası kesmiş oldu. Hem CFTC'nin hem SEC'in dünkü kararıyla ceza verdiği bankalar arasında Wells Fargo ve BNP Paribas gibi bankalar bulunuyor.