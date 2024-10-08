WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin: Memecoin’ler en hızlı büyüyen 4. kripto segmenti

Kripto para piyasasının önemli oyuncularından memecoin’ler, ekim ayında da yatırımcıları heyecanlandırmaya devam etti. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, Ortadoğu’daki çatışma risklerine rağmen, memecoin’lerin ekim ayına güçlü başladığına dikkat çekerken kripto temaları arasında gerçek dünya varlıkları (RWA) ve yapay zeka token'larını dahi performans bakımından solladığına işaret etti.

“Memecoin’ler yatırımcıların ilgisini aktif tutuyor”

Kripto para piyasalarında yükseliş eğilimiyle “Uptober” olarak adlandırılan ekim ayı, memecoin'ler için de güçlü başladı. Özellikle Solana blokzinciri ağı üzerinde piyasaya sürülen WIF, PEPE ve BONK gibi memecoin’ler, ayın ilk günlerinde %5 ila 10 arasında değer kazandı. Öte yandan 17 Eylül'de yayımlanan Memecoin'lerin Durumu raporu, ilhamını bir siyasi figürden, hayvandan veya herhangi bir komik öğeden alan volatilitesi yüksek kripto para birimlerinin yılın başından bu yana %450’ye yakın performansla en iyi kazanan kripto teması olduğunu gösterdi.

Başka bir raporda, 5 yeni kripto yatırımcısından üçünün, memecoin’leri porföyleri için vazgeçilmez gördükleri de ortaya çıktı. Yüksek volatilitenin yeni yatırımcıları heyecanlandırdığını, öte yandan genelde mizah ve topluluk odağından köklenen memecoin’lerin bu yönleriyle yatırımcı ilgisini aktif tuttuğunu söyleyen WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin,

"Coinmarketcap tarafından listelenen önde gelen memecoin’lerin piyasa değeri 50 ila 55 milyar dolar arasında seyrediyor. Dünyanın en değerli 10 kripto para biriminden biri, memecoin’lerin atası kabul edilen Dogecoin. Öte yandan kimi veriler, yılın bir bölümünde piyasa değeri 70 milyar dolara kadar çıkan memecoin’lerin 2024’ün en hızlı büyüyen dördüncü kripto segmenti olduğuna işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

“Memecoin’ler kısa sürede güçlü ve sadakati yüksek bir topluluk oluşturabiliyor”

“Solana ağı üzerinde kurulan Pump.Fun gibi girişimler, memecoin oluşturup piyasaya sürmeyi son kullanıcı seviyesine indirdi. Bu suistimale açık bir durum olsa da, hem sayıca artan hem de piyasa değeri yükselen memecoin’lerin piyasaya katılımı artırdığını söylemek mümkün” şeklinde konuşan WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, yatırımcıların eğilimini şu sözlerle değerlendirdi: “Yatırımcılar, hızlı büyüme potansiyeli taşıyan her yeni şaka temalı kripto para birimini yeni bir fırsat olarak değerlendiriyor ve bu projenin ilk sadık üyeleri olarak yerini almak istiyor. Kısa vadede dikkatli işlem yapabilen yatırımcılar, memecoin’lerin getiri fırsatlarından yararlanabiliyor. Sağlam proje ekipleri ve token ekonomileri sunabilen memecoin’ler kısa sürede güçlü ve sadakati yüksek bir topluluk oluşturarak etkilerini artırabiliyor.”

“Yatırımcılar, her memecoin projesine güvenmemeli”

Emre Yetişkin, “2023 sonlarında piyasaya sürülen köpek temalı memecoin’lerin en yeni ve güçlülerinden dogwifhat’e (WIF), piyasaya sürüldüğü gün yapılan bin dolarlık bir yatırımın bugün 13 bin dolara çıkabildiğini görüyoruz. Yalnızca bu örnek bile memecoin’lerin kripto para piyasalarına likidite sağladığını ve yeni yatırımcılar çekmede etkili olduğunu göstermeye yetiyor” ifadelerini kullanılırken yatırımcıların memecoin’lerin yüksek dalgalanma riskleri taşıdığını ve her memecoin projesine güvenilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

“Yüz binlerce Türk kullanıcıya yüzlerce paritede işlem yapma olanağı sunuyoruz”

Şaka temalı olsun ya da olmasın, her kripto para birimine yatırım yaparken, yatırımcıların ilk uyması gereken kuralın kendi araştırmalarını yapmaları olduğunu hatırlatan WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Türkiye’de kripto para mevzuatına uyum taahhüdünü ilk veren kripto para borsalarından biri olan, anonim şirket yapısıyla ve güçlü sermayesiyle yüz binlerce Türk kullanıcıya yüzlerce paritede işlem yapma olanağı sunan ve Trabzonspor'un sponsoru olan WhiteBIT TR olarak WIF, MEW, PEPE, BONK, MEME gibi yeni projelerin yanı sıra DOGE ve SHIBA gibi klasikleşen kripto para birimlerini listeliyor; güncel memecoin trendlerini yakından takip ederek kullanıcılarımızın en yeni projelere hızla erişmesini sağlamak için etkin listeleme süreçleri yürütüyoruz. WhiteBIT TR kullanıcıları, güvenlik endişeleri olmadan piyasada adından en çok söz ettiren ünlü memecoin'leri alıp satabiliyor ve 2024’ün en çok kazandıran kripto teması olan memecoin’lerin fırsatlarından düşük komisyonla yararlanabiliyor. İşlevsel araçlar ve hızlı süreçlerle piyasa değişimlerine Türkiye’ye özel olarak geliştirilmiş bir kripto alım satım uygulaması üzerinden katılmak isteyen tüm kullanıcıları, WhiteBIT TR’de hesap açmaya davet ediyoruz.”