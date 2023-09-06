Wood & Company, Aselsan'ın hedef fiyatını yükseltti!
2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar da hisselerin yeni hedef fiyatlarını belirlemeye başladı. Daha önce 8 aracı kurum Aselsan'ın fiyatını güncellemişti. Şimdi de Wood & Company Aselsan'ın hedef fiyatını paylaştı. Wood & Company, ASELSAN için hedef fiyatını 13,75 TL’den 56,4 TL’ye, tavsiyesini “tut” tan “al”a yükseltti.
Aselsan açıkladığı 2023 yılı 2. çeyrek bilanço verilerinde 2023 yılı esas faaliyet karı yüzde 100 oranında artışla 9.554.648.000 TL oldu. 2022 yılında şirketin net faaliyet karı 4.768.470.000 TL olarak açıklanmıştı.
2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar da hisselerin yeni hedef fiyatlarını belirlemeye başladı. Daha önce 8 aracı kurum Aselsan'ın fiyatını güncellemişti.
Wood & Company
Wood & Company, ASELSAN için hedef fiyatını 13,75 TL’den 56,4 TL’ye, tavsiyesini “tut” tan “al”a yükseltti.