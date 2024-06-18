'World Akustik' konser serisi, 28 Haziran'da başlıyor

Serinin ilk konserinde alternatif rock müziğin sevilen gruplarından 'Madrigal' sahne alacak. Konserde vokal ve elektro gitarda Anıl Erdem Cevizci, elektro gitarda Ceyhun Kaan Karakaş, bas gitarda Kaan Alıcı, klavye ve geri vokalde Burak Emir Kamacı ile davul ve geri vokalde Sanlı Akgün yer alacak.

Cover grubu olarak 2007'de kurulan, 2014'e kadar cover grubu olarak birçok etkinlikte sahne alan Madrigal, 2014 yılından sonra kendi şarkılarını besteleme kararı aldı. 'Neden Diye Sorma' isimli ilk EP'sini Mart 2015'te yayımlayan grup, 2017-2020 arasında yayımladıkları tekli çalışmalardan sonra ilk albümleri 'Neogazino'yu 2021'e dinleyicilerin beğenisine sundu.