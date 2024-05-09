World Logistics Cargo’dan WTBDC ile işbirliği anlaşması

Şirket son olarak, World Trade Business Development Council (WTBDC) ile işbirliği anlaşması imzaladı.

WTBDC Başkanı Ümit KAYA bu ortaklığın önemini vurgulayarak şunları ekledi: “World Logistics Cargo kuruluşu ile olan ortaklık anlaşmamız, bizim ve ülkemiz için heyecan verici bir adım. İki uluslararası kuruluşun ortalığa imza atması, üyelerimize daha fazla değer sunma ve uluslararası ticarette yeni fırsatlar yaratıyor."

Anlaşma ile hem dünyanın hem de uluslararası ticaretin geleceğine yönelik yeni projeler gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Dünya ticaretinin önemli bir merkezi olan Miami’de gerçekleşen anlaşma ile World Logistic Cargo’nun lojistikteki uzmanlığı ile WTBDC’nin küresel iş geliştirme ve ticaret ağındaki etkinliğinin birleştirilmesini amaçlanıyor. Dünya ticaretine de yeni fırsatlar sunması hedeflenen anlaşmanın, aynı zamanda Miami’nin küresel ticaretteki konumunu da güçlendirmesi bekleniyor.