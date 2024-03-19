World Medicine Ar-Ge’ye bu yıl 120 milyon TL yatıracak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

İstanbul ve Çerkezköy’de bulunan üretim tesislerinde geliştirdiği ilaçları 50’den fazla ülkeye ihraç eden ve 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren World Medicine, Ar-Ge yatırımlarını güçlendirerek Türkiye’yi ilaç üretiminde üs haline getirmek istiyor.

12 bin 800 metrekare kapalı alana sahip İstanbul fabrikasında yıllık 60 milyon kutu, Tekirkağ-Çerkezköy fabrikasında da yıllık 1.3 milyar kutu ilaç üretim kapasitesine sahip olan firma, 2024 yılında Ar-Ge için 120 milyon TL yatırım yapmayı planlıyor.

Türkiye’de ilaç kalitesinin artırılması ve dışa bağımlı olmadan, her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek için özel bir laboratuvar kurduklarını söyleyen World Medicine Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Kalender, “Ar-Ge faaliyetinde bulunduğumuz ürünlerin satış gelirlerinin yaklaşık yüzde 5’ini yine Ar-Ge harcamalarımız için ayırıyor, kaynak yaratıyoruz. ‘Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri’ listesine 88’inci sırada yerimizi aldık.

2024 yılında Ar-Ge yatırımlarımızı 120 Milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Farklı tıbbi alanlarda 450’den fazla farmakolojik ürünü içeren bir portföye sahip olduklarını belirten Kalender, “Ana odağımızda üretimde Türkiye’den dünyaya ilaç köprüsü kurarak Türkiye’yi ilaç üretim üssü haline getirmek ve Türkiye’de ürettiğimiz ilacı dünyaya ihraç etmek var” dedi.

Romanya ve Cezayir’de fabrika

Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında Romanya ve Cezayir’de de üretim tesisleri bulunduğunu açıklayan Kalender, halihazırda üre timleri hakkında şu bilgileri verdi: “İstanbul üretim tesisimizde yılda 60 milyon kutuyu aşan ilaç üretimi yapabilir durumdayız.

Çerkezköy fabrikamızda non-steril likit ve yarı katı ürün hatlarımızda yıllık toplam 350 milyon kutu üretim, steril likit ve liyofilize enjektable üretim için toplamda 450 milyon kutu üretim, son olarak katı üretim bölümümüzde üretilen tüm ürünler için toplamda yıllık 500 milyon kutu üretim kapasitesine sahibiz.

Fabrikamız toplamda yıllık 1,3 milyar kutu üretim yapabilecek kapasiteye sahip. Yine Çerkezköy’de 2022 yılının son çeyreğinde temelini attığımız ek üretim tesisi ve depo alanı yatırımımız çok kısa zamanda faaliyete geçecek. Yine grubumuz çatısı altında hizmet veren bir boş ampul ve flakon üretimi tesisimiz var. Yıllık toplamda 1,5 milyar kutunun üzerinde ilaç üretiyoruz.”

Çerkezköy fabrikasına yaptıkları yatırımı toplam 155 milyon dolar olarak açıklayan Kalender, “2022 sonunda 700 milyon TL yatırımla inşasına başladığımız ek üretim tesisimiz ve depo alanımız dışında çok yakın zamanda Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi içinde yine yaklaşık 48 bin metrekare alan üzerine kurulacak üretim odaklı büyük bir tesis yatırımına imza atacağız” bilgisini verdi.

Üretimin %75’i ihraç ediliyor

Türkiye'de ürettikleri ilacı dünyaya ihraç etmek için çalıştıklarını söyleyen Kalender, “2022 yılı verilerine göre ikinci kez Türkiye İlaç İhracatı Şampiyonu olduk. Geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre 2023 yılının da en çok ilaç ihracatı yapan şirketi olduk” diye konuştu.

Bu yıl büyüme hedeflerini yüzde 25 olarak açıklayan Kalender, 2024 hedeflerinden birini yine ihracat şampiyonluğu ipini göğüslemek olarak aktardı. Şu anda Asya, Afrika, Güneydoğu Asya, Latin Amerika gibi farklı kıtalarda 50’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını bildiren Kalender, 2024 yılında hedef pazarları arasında başta Avrupa ve Amerika’nın yer aldığını belirtti.

Kalender, ihracatın genel satışlar içerisindeki payını da yüzde 75 olarak açıkladı. Kalender, “Sürdürülebilir ve karlı büyüme ile dünyada bulunduğumuz ülkelerde ilk 20 ilaç üreticisi arasında yer almak ve global pazar payımızı arttırmak istiyoruz. Bu hedefe paralel olarak yatırımlarımıza hız verdik” diye konuştu.

Öte yandan günümüz dünyasında güçlü ve kendine yeterli bir ilaç endüstrisine sahip olmanın tüm ülkeler için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Ruşen Kalender, şunları söyledi: “İlaç sektörümüz dış ticarette henüz dünya pazarında yeterli rekabet gücüne sahip değil. Endüstrimizin, dünya ilaç ihracatı içindeki payını çok daha yukarılara taşıyacak potansiyeli mevcut.”

Gen terapisi projesinde paydaş olacak

Avrupa Komisyonu Projeleri çerçevesinde, Almanya ve Portekiz’in de içerisinde yer aldığı altı farklı ülkeden akademisyenler ve araştırma enstitüleriyle iş birliği protokolleri imzaladıklarını açıklayan Kalender, “Nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılması planlanan hedefe yöneltilmiş Gen Terapisi projesinde World Medicine olarak proje paydaşı ve konsensüsün yürütücüsü olarak proje sürecimize devam ediyoruz” dedi.

Kendi enerjisini GES ile üretecek

Enerji sektöründe de önemli yatırımları olacağını dile getiren Kalender, “İlerleyen dönemde güneş enerji santrallarımızla ilaç üretim tesislerimiz ve genel merkezimizin bütün enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda projelendirdiğimiz yıllık toplam 22 MEGAWATT (MWE) kapasiteli güneş enerji santralları yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz” dedi.