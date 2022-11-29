Yangınlara karşı küresel liderlik

Koç Holding, Türkiye ve dünyada orman yangınlarıyla mücadeleye somut katkı sağlayacak yapay zekâ temelli bir modelin geliştirilmesinde küresel sorumluluk üstleniyor. Holdingden yapılan açıklamaya göre, iklim kriziyle mücadele yolunda ve 2050 yılında karbon nötr olma hedefi kapsamında Karbon Dönüşüm Programı’nı başlatan Koç Holding, 2021 yılında Türkiye’de yaşanan orman yangınlarının ardından, yaraların sarılması sürecinde yaptığı çalışmaları daha ileriye taşıyarak, uzun soluklu ve çözüme yönelik kalıcı adımlar atılması için sorumluluk alıyor.

Koç Holding, ileri analitik ve nesnelerin interneti alanındaki şirketi KoçDigital’in yetkinliklerini küresel iş birliği gerektiren orman yangınlarıyla mücadele alanında kullanılmak üzere seferber etti.

Soyut model geliştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) iş birliğiyle Koç Holding, WEF’in San Francisco’daki Centre for the Fourth Industrial Revolution (C4IR) bünyesindeki Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi Platformu’nda “FireAId” adında bir inisiyatife öncülük ediyor. Farklı alanlardan akademisyenlerin de katkı sağladığı inisiyatif kapsamında somut bir model geliştirildi.

Pilot model, Türkiye’nin Güney Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde yer alan ve yangın riski en yüksek ormanlık alanların yüzde 75’ini kapsayan 44 bin kilometrekarelik bir alanı içeriyor. Şubat 2022’de başlatılan pilot model kapsamında ilk etapta orman yangınlarının anatomisini anlamak ve veri temininin sağlanması üzerine çalışıldı. OGM ile güçlerini birleştiren ileri analitik ve nesnelerin interneti şirketi KoçDigital, orman yangınlarını hem tahmin edecek hem de olası yangınların söndürülmesinde lojistik planlaması önerileri geliştirecek ileri bir analitik model oluşturdu.

Araştırma ve kapsam belirleme aşaması tamamlanan projede, orman yangınlarını etkileyen ana faktörler; literatür taramaları, küresel değerlendirmeler, akademisyenler ve ilgili makamlarla yapılan değerlendirmelere dayalı olarak belirlendi. Veri bilimcileri, meteorolojik verilerle birlikte, bitki örtüsü, topografik koşullar ve insan hareketleri gibi birçok faktörün geçmişteki orman yangınları üzerindeki etkisini araştırdı. Pilot model, ağustos ayında Orman Genel Müdürlüğü’nün kullanımına açıldı.

Dünyada hayata geçirilen en somut model KoçDigital’den

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, “KoçDigital’in geliştirdiği modelde OGM’nin sağladığı 14 farklı veri seti içinden 400’den fazla değişken kullanılıyor. Modelin bu yönüyle dünyada hayata geçirilen en somut proje olduğunu Dünya Ekonomik Forumu’ndan duymak bizleri memnun etti. Paydaşlarımızla birlikte geliştirdiğimiz bu modelin başta ülkemiz olmak üzere dünyanın orman yangınlarıyla mücadelesine katkı sağlamasını umuyoruz” dedi.