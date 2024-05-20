Yapı Kredi Faktoring'in Gaziantep şubesi açıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Faktoring Genel Müdür Bozkurt Çöteli, Türkiye ekonomisine katkı sağlayan kurumları desteklemek için tüm imkanlarıyla çalıştıklarını belirtti.

Önceliklerinin her zaman müşterilerinin mutlak memnuniyetini sağlamak olduğunu vurgulayan Çöteli, İstanbul'da Beyoğlu, Güneşli, Kadıköy, Kartal ve Trakya şubelerinin yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de de hizmet verdiklerini anımsattı.

Ekonomimizin lokomotifi KOBİ'lerimiz

Gaziantep şubeleri vasıtasıyla müşteri ile yakından temas ettiklerini kaydeden Çöteli, şu değerlendirmede bulundu:

"Faktoring sektörünün en köklü şirketlerinden birisi olarak güçlü sermaye yapımız ve kaliteli insan kaynağımızla hizmet kalitemizi daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz. Ana hedeflerimiz doğrultusunda her sene ekonomimizin lokomotifi KOBİ'lerimize daha fazla ulaşmaya çalışıyor, onların ihtiyaçlarına odaklanarak daha fazla kurumu faktoringin avantajlarıyla tanıştırmak ve buluşturmak istiyoruz. Böylelikle günümüzde KOBİ'lerin değişen ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunarak iş hacimlerini artırmalarına destek oluyoruz. Bu sebeple de şube ağımızı genişletmek bizim için son derece önemli. Önümüzdeki dönemde de faktoringin ülkemizde daha fazla şirket tarafından tercih edilen bir finansman aracı olması hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarımıza devam edeceğiz."