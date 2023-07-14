Yapı Kredi KOBİ'lere yönelik projelerini tanıttı

2023 yılının ilk hızlandırma programı olan organizasyon, bu dönemde KOBİ’lerin hayatını kolaylaştıran girişimlere odaklandı.

Yapı Kredi Fast FRWRD ile sınırları kaldırarak girişimcilere fırsatlar sunduklarını belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, şunları söyledi: “Yapı Kredi olarak girişimcilik ekosistemini desteklemeye ve yenilikçi fikirleri inovasyona dönüştürmeye devam ediyoruz.

Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı’nın bu döneminde, ekonomimizin can damarı olan KOBİ’lere yönelik hizmetler geliştiren girişimcileri destekleyerek KOBİ’lere katkıda bulunmayı ve onların hayatlarına inovasyon ile dokunmayı amaçladık.”