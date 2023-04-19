Yapı Kredi, nakit akışını kolaylaştırmak için Nakit Akışım modülünü hizmete sundu

Yapı Kredi Kurumsal İnternet Şubesi ve Yapı Kredi Mobil üzerinden tüzel ve şahıs işletmesi nitelikli müşterilerinin nakit akışlarını kolaylıkla takip edebilmesine olanak sağlayan Yapı Kredi, Nakit Akışım modülünü hizmete sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, söz konusu modül sayesinde firmaların nakit akışlarını rahatça takip edebilmelerini sağlayan Yapı Kredi, müşterilerinin finansal stratejilerini kolayca planlamasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Yapı Kredililer, bu modül üzerinden banka sisteminde var olan nakit giriş/çıkış bilgilerini takip edebiliyor ve kendileri de tahsilat ve ödemeleri ile ilgili bilgi girişi yapabiliyor. Bu sayede firmalarının nakit akışına tam hâkimiyet sağlayabiliyor ve firmalarının nakit pozisyonuyla ilgili ileriye yönelik tahminleme alabiliyorlar.

Nakit akış takibi daha kolay yapılacak

Ayrıca, nakit akışlarını farklı para birimleri ile takip etmek isteyen müşteriler, nakit akışlarını dolar ya da avro döviz cinsinden görüntüleyebiliyor, düzenli yaptıkları ödemelerden hareketle akıllı tavsiyeler alabiliyor ve nakit pozisyonlarına uygun ürün önerilerinden faydalanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, müşterilerinin hayatını kolaylaştıran dijital çözümler odağında çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin finansal hizmetlerimize uzaktan erişimini fazlasıyla önemsiyoruz. Dijitalleşme çağında müşterilerimizin bankacılık hizmetlerinde teknolojik olanaklardan daha da faydalanmasını amaçlıyoruz.

Hem şahıs işletmesi hem de tüzel nitelikli müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz Nakit Akışım modülü ile müşterilerimizin nakit akışlarındaki takibi daha rahat yapabilmelerine olanak sağlıyoruz. Müşterilerimizin hemen hemen her gün ziyaret ettiği Yapı Kredi Kurumsal İnternet Şubesi ve Yapı Kredi Mobil üzerinden, bankacılık işlemlerini gerçekleştirirken nakit akışlarını anlaşılabilir bir şekilde okumalarını, takip etmelerini ve önerilerimizle nakit akışlarındaki hâkimiyetlerini artırmayı hedefliyoruz.

Önümüzdeki dönemde de dijital bankacılıkta sınırları genişleterek müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve doğru çözümler üretmeye, her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz."