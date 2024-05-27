Yapı Kredi Özel Bankacılık uluslararası 2 ödül aldı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, özel bankacılıktaki teknoloji kullanımını değerlendiren PWM Wealth Tech Awards 2024'te, Yapı Kredi Özel Bankacılık "Orta Doğu ve Avrupa'da Dijital Olarak İlişki Yöneticilerini Güçlendiren En İyi Özel Banka" seçilirken, International Finance Awards 2024'te de "Türkiye’nin En İyi Özel Bankacılığı" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Yönetim Başkanı Seda İkizler, özel bankacılık olarak müşterilerine her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti sunduklarını belirtti.

İkizler, uluslararası arenada sık sık ödüllendirilen çalışmalarının, kendilerine bu yolda en iyi motivasyon kaynağı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi olarak, müşterilerimizi ayrıcalıklı finansal ürünlerimizle buluştururken aynı zamanda onların hayatına değer katan ve kendilerine özel olarak hazırlanan hizmetler sunuyoruz. PWM Wealth Tech Awards ve International Finance Awards 2024’te kazandığımız ödülleri müşterilerimizle kurduğumuz kuvvetli ilişkilerin bir sonucu olarak görüyoruz. Alanında uzman ekibimizle birlikte ve her daim bir adım önde olmaya, müşterilerimiz için her zaman ayrıcalıklı hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz."