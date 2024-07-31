Yapı Kredi'den altı ayda 17,4 milyar lira net kâr

Yapı Kredi 2024'ün ilk 6 aylık finansal verilerini paylaştı. Toplam nakdi kredi hacmi yıl başından bu yana yüzde 29 artarak 1,1 trilyon liraya yükselen Yapı Kredi'nin aktif büyüklüğü ise yıllık yüzde 57 artışla 2,3 trilyon lira oldu.

Yılın ilk 6 ayında 1,6 trilyon lirayı aşan kaynak sağlayan banka, 17,4 milyar lira net kar elde ederken, bankanın toplam müşteri mevduatı ise yılın ilk yarısında yüzde 17 yükselişle 1,3 trilyon liraya ulaştı.

Yapı Kredi'nin, 30 Haziran itibarıyla öz kaynak karlılığı yüzde 19,5 olurken, sermaye yeterlilik rasyosu ise (yasal düzenlemelerin olumlu etkileri dışarıda bırakıldığında) yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.

16 milyon müşteri

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, şunları söyledi: "80. yaşımızı kutladığımız 2024'te de ülkemiz ve toplumumuz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz 6 aylık dönemdeki performansımızla, Türk lirası kredilerdeki pazar payımız, özel bankalar arasında yüzde 17,3 olarak gerçekleşti. Türk lirası müşteri mevduatı payımız ise yine özel bankalar arasında yüzde 14,6 oldu. 1,1 trilyon liraya ulaşan nakdi kredi hacmimiz ile özel bankalar arasındaki pazar payımız yüzde 15,9'a ulaşırken, 1,3 trilyon liralık toplam müşteri mevduatı hacmimizle pazar payımız özel bankalar arasında yüzde 14,3 olarak gerçekleşti. Tüm bunların yanında sunduğumuz müşteri odaklı servis modelimiz ile aktif müşteri sayımızı 16 milyonun üzerine taşımanın gururunu yaşadık." ifadelerini kullandı.

Bankacılıktaki 80 yıllık tecrübe ve bilgi birikimlerini ağustostan itibaren Almanya'ya taşıyarak önemli bir adım atacakları bilgisini paylaşan Erün, Avrupa Birliği içerisinde faaliyetlerini yürütecek ikinci iştirakleri Yapı Kredi Almanya ile Almanya'da bankacılık hizmetlerine başlayacaklarını bildirdi.