Yapı Kredi'den ekonomiye 918 milyar TL kaynak
Yapı Kredi’nin 2023 yılının 1. çeyrek finansal sonuçları açıklandı. Buna göre, Yapı Kredi yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisine 918 milyar lira kaynak sağladı. Bu dönemde bankanın toplam aktifleri 1,2 trilyon liraya net kârı da 12,6 milyar liraya ulaştı. Bankanın ilk çeyrekte nakdi kredi hacmi 623 milyar TL, toplam müşteri mevduatı da 779 milyar lira oldu.
Yapı Kredi’nin 2023 yılının 1. çeyrek finansal sonuçları açıklandı. Buna göre, Yapı Kredi yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisine 918 milyar lira kaynak sağladı. Bu dönemde bankanın toplam aktifleri 1,2 trilyon liraya net kârı da 12,6 milyar liraya ulaştı. Bankanın ilk çeyrekte nakdi kredi hacmi 623 milyar TL, toplam müşteri mevduatı da 779 milyar lira oldu. Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, deprem felaketiyle sarsılan 2023'ün ilk çeyreğinde, yaraları sarmak ve ülke ekonomisine kaynak sağlamayı sürdürmek için çalıştıklarını belirtti. Erün, deprem felaketine rağmen, gücünü aldıkları Türkiye ekonomisine duydukları sorumlulukla, ekonomiye bu dönemde 918 milyar TL’lik kaynak sağladıklarını aktararak, "Aktif büyüklüğümüz 1,2 trilyon TL’ye ulaşırken, öz kaynak kârlılığımız yüzde 39,7; sermaye yeterlilik rasyomuz ise yüzde 16,5 oldu. Nakdi kredi hacmimiz 623 milyar TL olurken, buradaki pazar payımız özel bankalar arasında yüzde 15,5; müşteri mevduatında ise yüzde 15,3 olarak gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde de ülkemiz ekonomisine ve tüm paydaşlarımıza değer yaratmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.
KOBİ’lere desteğimiz sürecek
KOBİ’lere sağladıkları finansal desteği artırarak hem firmalara hem de faaliyet gösterdikleri sektörlere katkı sağlamayı çok önemsediklerinin altını çizen Erün, şunları kaydetti:
"KOBİ'lerimiz bizim için stratejik bir öneme sahip. Küresel anlamda zorlu koşullara rağmen yılın ilk çeyreğinde reel sektörü desteklemeye devam ettik. Mobil onay fonksiyonuyla KOBİ müşterilerimizin yaptığı işlemlerin yüzde 73’ünü ıslak imzaya gerek kalmadan dijital olarak tamamlamalarını sağladık.. Dijital bankacılıkta bugüne kadar birçok ilke imza attık. Yalnızca teknoloji dünyasını takip eden ve ondan fayda sağlayan bir banka olmanın ötesine geçerek teknoloji üreten ve özellikle de finansal teknolojilere yön veren bir kurum olmayı hedefliyoruz. Aktif her 10 müşterimizden 9’u dijital bankacılığı tercih ediyor. 2023 yılının ilk çeyreğinde mobil üzerinden, şubeye gitmeden müşterimiz olan kullanıcılarımız önceki yılın aynı dönemine göre 3 kat arttı."
"Worldcard ile liderliğimiz devam ediyor"
Gökhan Erün, Türkiye’yi kredi kartı ile tanıştıran banka olarak Türkiye'de pek çok ilki hayata geçirdiklerini ve sektöre öncülük ettiklerini işaret etti. Erün, "Sanal kart dahil Worldcard ile kredi kartı adedinde yüzde 15,2’lik pazar payımız ile liderliğimiz devam ediyor. Bu başarının arkasında altyapımıza ve dijitalleşmeye yaptığımız yatırımların payı büyük. Fiziksel ve dijital dünya arasındaki sınırların kalktığı günümüzde, dijital ve kartlı ödeme sistemlerindeki dönüşümün öncülüğünü üstleniyoruz. Tüm bu yenilikçi yatırımlarımız ve dijital dönüşümümüz sayesinde, müşterilerimizle kurduğumuz bağı daha da güçlendiriyoruz" diye konuştu