Yapı Kredi'nin 'Step' programına 600 bin katılım

Yapı Kredi, büyük bir ekosistem olarak tasarladığı Yapı Kredi Step ile "bir tercih çok şey değiştirir" diyerek kullanıcıların sürdürülebilirlik dönüşümlerine rehberlik ediyor.

Yapı Kredi'nin daha iyi bir gelecek için sürdürülebilirlik kültürünü ve bilincini yaygınlaştırmak adına hayata geçirdiği Step'in üye sayısı 600 bini aştı.

Bu süreçte yaptıkları sürdürülebilir tercihlerle Step puan kazanan kullanıcılar, bu puanları Yapı Kredi Mobil üzerinden STK'ların Step'e özel hazırladığı projelere bağışlayabiliyor.

Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın, "Sürdürülebilir dönüşüm için topluma ve kurumlara çok fazla iş düşüyor. Bununla birlikte bireysel sorumluluk almak ve doğru tercihlerle eyleme geçmek de bu dönüşümün en temel unsurlarından biri. Bu doğrultuda küçük de olsa daha iyi ve daha doğru olanı tercih etmek son derece kritik öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Büyük meseleler karşısında nasıl bir adım atacağını ve nereden başlayacağını bilmeyen ve çözümü kendi dışından bekleyen bireylerin harekete geçmek için ikna edilmesi gerektiğini belirten Öztaşkın, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Yapı Kredi Step'le toplum ve bireylerin ihtiyaçlarına paralel, sağlam temeller üzerine inşa edilen bir sürdürülebilirlik ekosistemi yaratmak için yola çıktık. Sürdürülebilirlik konusunda sorumluluk almaya hazır ancak bu anlamda ne yapacağını bilmeyen büyük bir kitleye Yapı Kredi Step ile öncülük etmeye başladık. Sürdürülebilir tercihler noktasında müşterilerimizi farklı kanallarımız üzerinden bilgilendiriyor ve sürdürülebilir tercihler yapmanın aslında zannettikleri kadar zor olmadığını anlatıyoruz. Bu anlamda Yapı Kredi Step'in, özellikle dönüşüm konusunda tüm paydaşlarımızı aktif oyunculara çevirmekle ilgili çok önemli bir misyonu var. Sürdürülebilirlik bilincini ve kültürünü ileri taşımak amacıyla öncülüğünü yaptığımız Step ile ülkemize kalıcı, çözüm odaklı ve sürdürülebilir katkı sağlamak için önemli bir adım atıyoruz. Sürdürülebilirlik alanındaki tüm bu çabalarımızın altında, bugünden başlayarak geleceğe daha iyi bir dünya bırakma hayali yatıyor."

Binlerce ağaç kurtarıldı

Step ile büyük bir kitleye öncülük eden Yapı Kredi, kullanıcılarını sürdürülebilir tercihlere yönlendirerek, yaşam pratiklerinde dönüşümü tetiklemeyi hedefliyor.

Step çatısı altında yapılan çalışmalar ile bugüne kadar 20 binin üzerinde üye, şehir kartlarına bakiye yüklerken, 8 binin üzerinde üye, kazandığı Step puanlarla STK'lara bağış yaptı. Bununla birlikte 1700'e yakın üye ise sürdürülebilir kaynak fonlarına yatırım yaparak Step puan kazandı.

Ayrıca yüz binlerce Step üyesi ise dijital ekstre ve dijital slipe geçiş yaparak 30 milyondan fazla kağıt tasarrufu sağladı.

Böylece çevresel sürdürülebilirlik için önemli bir adım atan kullanıcılar, hem binlerce ağacın kesilmesini önledi hem de sivil toplum kuruluşlarına bağışa dönüşecek Step puan kazandı.