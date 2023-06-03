Yaşar, dijital dönüşüm için 10 milyon euro harcayacak
Bu yıl 78. yılını kutlayan Yaşar Topluluğu, 10 milyon Euro başlangıç bütçesi ile “Proje Feniks" dijital dönüşüm projesine imza attı. Proje dahilinde Yaşar Topluluğu, dijital dönüşümünü SAP’nin en güncel bulut iş modeli ile sürdürecek.
Mehtap HALICI
Bu yıl 78. yılını kutlayan Yaşar Topluluğu, 10 milyon Euro başlangıç bütçesi ile “Proje Feniks" dijital dönüşüm projesine imza attı. Proje dahilinde Yaşar Topluluğu, dijital dönüşümünü SAP’nin en güncel bulut iş modeli ile sürdürecek. Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, “Projenin 10 milyon euro başlangıç bütçesi var. Bu çalışmayla Yaşar Topluluğu olarak 78. yılımızı 100. yıla hazırlıyoruz. Kararlarımızda insan kaynaklarının daha yetenekli olmasını istiyoruz. Feniks de bu kararımızın temeli olacak” dedi. Holding çatısı altında 21 şirket ve 27 fabrikaları olduğuna işaret eden Yaşar, şöyle devam etti: “Yaşar Topluluğu olarak, endüstride en iyi uygulamaların hayata geçirilmesi ve veri odaklı bir şirket olma yolculuğumuza hız kazandırmak amacıyla güçlü iş ortağımız SAP Türkiye ile birlikte dijital dönüşüm projemizi hayata geçiriyoruz. Yenilikleri daha hızlı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla takip etmek ve güncel teknolojilere uyumlanmak için 27 sene önce SAP’nin iş ortağı olduk. Bugün de SAP’nin en güncel bulut iş modeli ile dijital dönüşüm sürecimize devam ediyoruz. Proje Feniks ile sadece ERP dönüşümünü değil, aynı zamanda SAP’nin akıllı işletmeler konsepti ile geleceğe de hazır olmayı hedefliyoruz.”
Dijital dönüşüm projelerinin bulut teknolojisi ile birlikte oldukça ivme kazandığını söyleyen belirten SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ise, öncelikle bulutta çalışan akıllı bir ERP çözümüyle entegre iş süreçleri yaratarak, müşterilerinin akıllı ve sürdürülebilir işletmelere dönüşmesini sağladıklarını sözlerine ekledi.