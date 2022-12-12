Yatay mimariye olan ilgi artıyor

Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, konut sektörünün son durumunu değerlendirdi. 2023 yılında konut sektörünün hızlanmasını beklediklerini kaydeden Tanyer, "2023 yılında beklentilerimiz bu yıla göre daha yüksek. Bütün dünyayı etkilediği gibi covid salgını ile Rusya Ukrayna savaşı bizi de olumsuz etkiledi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen konut sektörü gelişmeye devam etti. Nitelikli ve kaliteli konutlara olan talep arttı. Hem salgın hem de depremler nedeniyle konut tercihi müstakil ve bahçeli evlere yani yatay mimariye doğru bir eğilim gösterdi. TanUrla modern bir köy projesi olduğu için bu talebe cevap veriyor. Konut sektöründe girdi ve işçilik maliyetleri artınca fiyatlar da olumsuz etkilendi. Bankaların da konut kredisi konusunda isteksiz davranması talebin azalmasına neden oldu. Bunlara rağmen bizim projemize olan talep gayet iyi seviyede. Satışlarımız da planlanan şekilde devam ediyor. Çünkü projemiz hem doğal yaşam, hem de bir köy projesi o nedenle talep giderek yükseliyor” dedi.

TanUrla projesi devam ediyor

Tanyer, yapımını sürdürdükleri TanUrla'nın bölgede yeni bir çekim merkezi olacağını belirterek, nitelikli ve yatay mimariye sahip projelerin talep gördüğüne dikkat çekti. 2022 yılında yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini dile getiren Tanyer, “TanUrla projesinde ilk parselde kaba inşaatı ve betonarmeleri tamamladık. Tuğla duvarlara başladık. Yılbaşından önce bir diğer parsele de temel atıp başlamak istiyoruz. Projenin yapımını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. 2022 bizim için verimli bir yıl oldu. Hem sanayi inşaatları hem de iş makinelerine yaptığımız yatırımlarla birlikte iş hacmimizi genişlettik. Zemin için kullandığımız fore kazık makineleri, vinçler, kazıcı ve yükleyiciler, kamyon yatırımlarla gibi makine parkımızı genişlettik. Buna bağlı olarak zemin konusunda almış olduğumuz ihalelere de devam ediyoruz. Buca metrosunun ilk ayağına Yağhaneler bölgesinde başladık. Kazık ve ankraj işlerini aldık. Ege Serbest Bölgesi’nde fabrika binaları ve sanayi yapıları kısmında da hizmetlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

"Satışlar 2023 yılında hızlanacak"

TanUrla'nın hem yerli hem de yabancı yatırımcılardan talep gördüğü bilgisini veren Münir Tanyer, “Özellikle yurt dışında yaşayan Türkler de projemize ilgi gösteriyor. 2023 yılında Rusya Ukrayna savaşının da biteceğini öngörerek yurt dışından gelen talebin daha da artacağını düşünüyorum. Yurt dışı yatırımcıları bitmiş konutları tercih ediyor. 2023 yılında TanUrla'da konutların yüzde 70'e yakınının da inşaatı bitmiş olacak. Örnek dairemizin de tamamlanmasıyla birlikte satışlar 2023 yılında daha da hızlanacak. İzmir zaten Türkiye’nin parlayan yıldızı. İzmir yaşam biçimi, iklimi, ulaşım kolaylığı ve tatil merkezlerine olan yakınlığı nedeniyle nitelikli göç alıyor. TanUrla, konumu, bir doğa projesi olması, çevreci yapısı, mimarisi ve sosyal donatılarıyla özel bir proje. Bu bölgenin değerini artıracak her türlü detayı bir arada sunacağız” bilgisini verdi.

Yeşil enerji sistemine sahip olacak

Münir Tanyer, TanUrla ile çağdaş, çevreci, doğa ve insan odaklı bir konut projesini yaşama geçirdiklerini belirterek, proje içerisinde güneş enerjisinden yararlanılacak bir sistem kurulacağını kaydetti.

TanUrla'nın sunduğu imkanlarla bölgeye değer katacağını da vurgulayan Tanyer, “Dünyanın bize sunduğu kaynakları en doğru şekilde kullanmak zorundayız. Çünkü bu ülke bize emanet, bizler de çocuklarımıza bırakacağız. Bu nedenle doğayı korumak adına atık bırakmayan, sürdürülebilir güneş enerjisi sistemlerini projemize entegre edeceğiz. Ayrıca, projemizde önemi giderek daha çok anlaşılan elektrikli araçlar için AC ve DC hızlı şarj istasyonları da bulunacak” ifadelerini kullandı.