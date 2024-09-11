“Yatırım fonları pazarı 7 kat daha büyüyecek”
3,6 trilyon TL büyüklüğe ulaşan yatırım fonları pazarı büyümesini sürdürüyor. Son bir yılda yüzde 150 büyüyen sektörde tarımcı sayısı da 8 milyona ulaştı. Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, “Dünyadaki seyre baktığımız zaman büyük bir potansiyelin başında olduğunu görünüyoruz” diye konuştu.
Jülide Y. GÜRDAMAR
Türkiye’de portföy yönetimi sektörü büyüklüğü 5 trilyon TL’yi aşarken, bu büyümenin lokomotifi olan yatırım fonları da 1 yılda yüzde 150 büyüyerek 3,6 trilyon TL’ye ulaştı. Yatırım fonlarındaki yatırımcı sayısı ise son 5 yılda 2 katına çıkarak 8 milyon gibi rekor bir seviyeye çıkarken, tekil yatırımcı sayısı 5 milyona ulaştı.
Fon sayısı ise 2022 yılı başında 800’lerde iken bugün 2000’li rakamlara ulaştı. Küresel ölçekte ise portföy yönetimi pazarı toplam büyüklüğü 120 trilyon dolara ulaşmış durumda. Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, yatırım fonlarının çok hızlı bir ivme gerçekleştirdiğini dile getirerek ancak portföy büyüklüğünün halen daha gayri safi milli hasılanın yüzde 15 seviyelerinde bulunduğunu dile getirdi.
"2015 yılı sektör için dönüm noktası oldu"
Dünyadaki seyre bakıldığında yatırım fonlarının dünya GSYH’si içinde yüzde 20’nin üzerinde pay aldığını vurgulayan Ersarı, yatırım fonlarının daha potansiyelinin çok başında olduğunu ve 6-7 kat büyümeler daha beklenebileceğini ifade etti.
Ersarı, “2015 yılı yatırım fonları pazarı açısından çok kritik bir yıl oldu. TEFAS’ın devreye girmesi ve fonların kuruculuğunun portföy yönetim şirketlerine geçmesi sektörün büyümesinde ilk kırılma noktası oldu. Pandemide yatırımcıların alternatif yatırım araçlarına yönelmesi yatırım fonlarının büyümesine ivme kattı.
Önümüzdeki dönemde yatırım fonlarında büyümenin artarak sürmesi bekleniyor” dedi. Ersarı, hisse senedi yatırım fonlarında 1.7 milyon yatırımcı olduğunu bunun hisse senedi yatırımcısına göre düşük olduğu örneğini vererek bu rakamın çok daha iyi noktalara gelebileceğine işaret etti.
Ersarı, yatırımcı tercihlerindeki değişimle birlikte son 1 yılda yaşanan yüzde 150’lik büyümeye ilişkin şöyle konuştu: “Son dönemde para piyasası fonları ciddi ilgi çekiyor. Yatırımcı ihtiyacını bu üründe buldu. Bugün bu öne çıkıyor değişen konjonktürle birlikte yarın yine ihtiyaçlarına yönelik en doğru ürünü bu yatırım fonları ürün gamı içinden seçmeye devam edecek yatırımcı.”
Konjonktür değişse de yatırımcıların ihtiyaçları karşılayacak ürünleri sektörde bulabileceğinin altını çizen Ersarı, biraz daha vadeli ve hisse senedi fonlarının yeniden oldukça cazip olmaya başlayacağını ileri sürdü. “Türkiye’de yatırım tavsiyesi açığı var” diyen Ersarı, stratejik bir varlık dağılımı ile “sadık ve sabırlı” bir şekilde uzun vadeli yatırım perspektifinin sürmesinin önemine dikkat çekti.
Ersarı sözlerine şöyle devam etti; “Türkiye’de ilk kez Portföy Yönetimi Hizmeti’ni dijitalleştirerek Akbank Mobil’e taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Süreçlerimizi bir finansal teknoloji şirketinin anlayışı ile yöneterek Dijital Portföy Yönetimi Hizmeti’ni modelledik ve geliştirdik. Dijital Portföy Yönetimi Hizmeti kapsamında, tasarruf sahipleri Akbank Mobil üzerinden 200 bin TL ve üzeri birikimleri için Ak Portföy uzmanlarından portföy yönetim hizmeti alabiliyor. "