 “Yatırım fonları pazarı 7 kat daha büyüyecek”

Jülide Y. GÜRDAMAR

Türkiye’de portföy yönetimi sektörü büyüklüğü 5 trilyon TL’yi aşarken, bu büyüme­nin lokomotifi olan yatırım fonları da 1 yılda yüzde 150 büyüyerek 3,6 trilyon TL’ye ulaştı. Yatırım fon­larındaki yatırımcı sayısı ise son 5 yılda 2 katına çıkarak 8 milyon gi­bi rekor bir seviyeye çıkarken, te­kil yatırımcı sayısı 5 milyona ulaş­tı.

Fon sayısı ise 2022 yılı başında 800’lerde iken bugün 2000’li ra­kamlara ulaştı. Küresel ölçekte ise portföy yönetimi pazarı toplam bü­yüklüğü 120 trilyon dolara ulaşmış durumda. Ak Portföy Genel Müdü­rü Mehmet Ali Ersarı, yatırım fon­larının çok hızlı bir ivme gerçekleş­tirdiğini dile getirerek ancak port­föy büyüklüğünün halen daha gayri safi milli hasılanın yüzde 15 seviye­lerinde bulunduğunu dile getirdi.

"2015 yılı sektör için dönüm noktası oldu"

Dünyadaki seyre bakıldığında yatırım fonlarının dünya GSYH’si içinde yüzde 20’nin üzerinde pay aldığını vurgulayan Ersarı, yatırım fonlarının daha potansiyelinin çok başında olduğunu ve 6-7 kat büyü­meler daha beklenebileceğini ifade etti.

Ersarı, “2015 yılı yatırım fon­ları pazarı açısından çok kritik bir yıl oldu. TEFAS’ın devreye girme­si ve fonların kuruculuğunun port­föy yönetim şirketlerine geçmesi sektörün büyümesinde ilk kırılma noktası oldu. Pandemide yatırım­cıların alternatif yatırım araçla­rına yönelmesi yatırım fonlarının büyümesine ivme kattı.

Önümüz­deki dönemde yatırım fonlarında büyümenin artarak sürmesi bek­leniyor” dedi. Ersarı, hisse senedi yatırım fonlarında 1.7 milyon ya­tırımcı olduğunu bunun hisse se­nedi yatırımcısına göre düşük ol­duğu örneğini vererek bu rakamın çok daha iyi noktalara gelebileceği­ne işaret etti.

Ersarı, yatırımcı ter­cihlerindeki değişimle birlikte son 1 yılda yaşanan yüzde 150’lik bü­yümeye ilişkin şöyle konuştu: “Son dönemde para piyasası fonları cid­di ilgi çekiyor. Yatırımcı ihtiyacını bu üründe buldu. Bugün bu öne çı­kıyor değişen konjonktürle birlik­te yarın yine ihtiyaçlarına yönelik en doğru ürünü bu yatırım fonla­rı ürün gamı içinden seçmeye de­vam edecek yatırımcı.”

Konjonktür değişse de yatırımcıların ihtiyaç­ları karşılayacak ürünleri sektörde bulabileceğinin altını çizen Ersa­rı, biraz daha vadeli ve hisse senedi fonlarının yeniden oldukça cazip olmaya başlayacağını ileri sürdü. “Türkiye’de yatırım tavsiyesi açı­ğı var” diyen Ersarı, stratejik bir varlık dağılımı ile “sadık ve sabır­lı” bir şekilde uzun vadeli yatırım perspektifinin sürmesinin önemi­ne dikkat çekti.

Ersarı sözlerine şöyle devam etti; “Türkiye’de ilk kez Portföy Yönetimi Hizmeti’ni dijitalleştirerek Akbank Mobil’e taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Süreçlerimizi bir finansal tekno­loji şirketinin anlayışı ile yönete­rek Dijital Portföy Yönetimi Hiz­meti’ni modelledik ve geliştirdik. Dijital Portföy Yönetimi Hizmeti kapsamında, tasarruf sahipleri Ak­bank Mobil üzerinden 200 bin TL ve üzeri birikimleri için Ak Port­föy uzmanlarından portföy yöne­tim hizmeti alabiliyor. "