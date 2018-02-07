Yatırımcı Türk firmaya Macar desteği

07 Şubat 2018

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'da istihdam sağlayan Türk firmasına verdikleri desteği sürdüreceklerini söyledi.

Szijjarto, Macaristan'da yatırımları bulunan Türk firması METYX Composites Genel Müdürü Uğur Üstünel ve Kaposvar kenti Belediye Başkan Yardımcısı Zsombor Borhi'nin katılımıyla bakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Szijjarto, otomotiv, taşımacılık, rüzgar enerjisi gibi birçok sektörde faaliyet gösteren METYX Composites'in Macaristan'a yaptığı yatırımın önemli olduğunu belirterek, ''Macar-Türk ekonomik iş birliğinin seviyesine yakışır bir Türk yatırımını duyuruyoruz. Bu yatırım, Macaristan'ın yeni ekonomik stratejisiyle tamamen uyumlu. Çünkü yüksek teknolojik seviyenin yanı sıra yüksek katma değer üretecek. METYX'in Kaposvar'daki fabrikasında dünyada rüzgar enerjisinde lider konumunda bulunan Siemens'e üretim yapması bizim için gurur verici.'' ifadelerini kullandı.

Türk firmasının yaptığı yatırımla bölgede 182 kişiye istihdam sağlayacağına dikkati çeken Szijjarto, Macar hükümetinin söz konusu yatırıma yaklaşık 3 milyon avroluk geri ödemesiz teşvik desteği verdiğini ve desteklerinin de süreceğini belirtti.

Uğur Üstünel ise Macaristan'da 2015'te 15 kişi ile faaliyete başlayan şirketlerinin çalışan sayısının kısa sürede 155'e çıktığını söyledi.

Macaristan hükümeti ve bölge belediyesine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Üstünel, ülkedeki yatırımlarına devam etmek istediklerini ifade etti.