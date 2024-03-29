Yatırımcılar kapımızda bekliyor halka arzı değerlendiriyoruz

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Nasdaq’ta işlem gören ilk ve tek Türk şirketi Hepsiburada, BIST’de halka arzı da değerlendiriyor. Açıklama, Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin’den geldi.

Yatırımcıların kapıda beklediğini, büyük bir talep olduğunu söyleyen Nilhan Onal Gökçetekin, “Türkiye’yi dünya teknoloji borsası Nasdaq’da temsil eden ilk ve tek Türk şirketi olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye’de halka arz konusunda yatırımcılardan çok fazla soru ve talep geliyor.

Şirket yönetimi olarak bu stratejik opsiyonu etraflıca değerlendiriyoruz” dedi. Hepsiburada CEO’su basınla biraraya geldiği toplantıyı, “İki global tekelle yarışan bir Türk şirketi olarak sadece ayakta kalmakla kalmadık, net kara geçip güçlendiğimiz bir yılı geride bıraktık” sözleri ile açtı.

Nilhan Onal, bu strateji sayesinde piyasa beklentilerini aşan, başarılı finansal sonuçlar elde ettiklerinin altını çizdi. Satış hacimlerini enflasyonun üzerinde artırırken şirketin tüm finansal ve operasyonel göstergelerinde başarı elde ettiklerini belirten Nilhan Onal 2024 ilk çeyrekte %120 büyüme tahmini ortaya koydu. Karlılıkta hedef ise oranı yüzde 1.8’den yüzde 2’ye çıkarmak.

Kâr sadakatten gelecek

Hepsiburada CEO’su, kârlılığın önümüzdeki dönemde sadakatten geleceğini belirterek şöyle devam etti: “Hepsiburada Premium sadakat programı aracılığıyla yıllık yaklaşık 300 TL karşılığında müşterilerine 6.000 TL kazanç sağlıyoruz. Premium üyeleri ilk ay 1 TL, ardından aylık 29,90 TL karşılığında kargo bedava, %3 Hepsipara kazanma, BluTv aboneliği hediyesi ve farklı kampanyalardan kazanç elde ediyor. Premium üyelerinin abone olduktan sonra aylık ortalama siparişleri yüzde 44 artıyor. Hepsiburada Premium’un Mart 2024 itibarıyla 2,4 milyon üyesi bulunuyor. ”

“Lojistikte deneyim lideriyiz”

Hepsiburada CEO’su karlılıkta ikinci cepheyi lojistik olarak belirlemiş. Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, “Kargo gibi yüksek müşteri deneyimi sağlamanın zor olduğu bir sektörde sektörün en yüksek tavsiye skoruna sahip şirketi HepsiJet oldu. HepsiJet bugün Hepsiburada dışında 2000’den fazla marka ve işletmeye e-ticaret taşımacılığı hizmeti sunuyor” dedi. Karlılıkta üçüncü cephe ise finansal teknolojiler.

Nilhan Onal, “Hepsipay artık ödeme geçidi çözümleri ve vadelendirme araçları ile tüm perakendecilere hizmet vermeye başladı. 15 milyon müşterisi ile perakadencilere büyük bir fırsat sunuyor, “Hepsipay ile öde” çözümüyle e-ticaret perkandecilerin check-out sayfalarında yer alıyoruz. Vadelendirme çözümlerinde açık ara pazar lideriyiz. Bizim farkımız tüm çözümleri barındıran bir fintech olmamız” diye konuştu.

“Yasanın olumlu etkisi oldu”

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, yeni e-ticaret yasasının getirdiği adil ve şeffaf rekabet koşulları sayesinde e-ticaret sektörünün daha sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü belirterek şu bilgileri verdi: “Rekabet herkes için iyidir. Türkiye yasanın pozitif etkilerini de görmeye başladı. Tüm sektörün ve özellikle küçük şirketlerin büyüme oranına etkisi kısmi olarak yürürlükte olduğu 2023’te pozitif oldu. Henüz uygulamanın başındayız.”

Bebek bezinde ucuz, telefonda ise pahalı tercih edildi

-Bebek bezinde tüketici daha ucuz ürünlere doğru yöneliyor.

-Teknolojik ürünlerde ise özellikle de cep telefonunda en yüksek fiyat grubunda önemli bir talep var.

-Yerli moda ve kozmetik markalarında büyük bir sıçrama yaşanıyor.

-Tüketim alışkanlıklarında değişim gözlenirken Hepsiburada, 2023’te %104 oranında büyüme kaydetti, saniyede 4 siparişi müşterilerine ulaştırdı.

-Platform üzerinden satılan ürün adedi %41 artışla 230,4 milyona, satış yapan aktif satıcı sayısı ise 101,5 bine ulaştı.

-Hepsiburada, 2023 yılında toplam 96,5 milyar TL (enflasyon düzeltmesi sonrası 116,5 milyar TL) satış hacmine ulaştı.

-Deprem Bölgesi satıcılarının platform üzerinden son 1 yılda yaptığı satış toplamı 4 milyar TL’yi geçti.

“E-ticaret yapmak isteyene anahtar teslim çözüm”

2024 yılında e-ticaretin büyüyeceğini ve toplam ticaret içindeki penetrasyonunun daha da artacağı beklentisini paylaşan Nilhan Onal Gökçetekin, bu dönemde işlerini e-ticarete taşımak isteyen işletmelere lojistikten ödeme çözümlerine, reklam fırsatlarından esnek teslimat çözümlerine uzanan çeşitlilikte anahtar teslim e-ticaret çözümleri sunmaya devam edeceklerini belirtti. Hepsiburada burada kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık sağlıyor, kadın girişimciler karlılığa ulaşana kadar destekleniyor. Hepsiburada girişimlere HepsiAd ile yapay zeka destekli reklam ve pazarlama ürünleri de sunuyor.

"Kart düzenlemesi müşterilerin alım gücünü etkileyebilir"

Kredi kartı taksit sayısının azaltılmasının ve artan kredi maliyetlerinin yansımalarının sorulması üzerine, bu durumun müşterilerin alım gücünü etkileyebileceğini ifade eden Nilhan Onal Gökçetekin, “Biz şirket olarak farklı senaryolara uygun planlama yapıyoruz. Hem bankalarla işbirliklerimiz hem de kendi vadelendirme çözümlerimizle müşterilerimize ödeme kolaylığı sunabilecek yetkinliklerimiz var” şeklinde konuştu.