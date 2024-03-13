Yavuz, tabancadaki başarıyı piyade tüfeğine de taşıyacak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Savunma ve havacılık sektörüne yönelik Giresun’da faaliyet gösteren Yavuz Firearms, hafif silah olan tabanca ve tüfeğin yanı sıra Boeing’e uçak parçası üretiyor.

1993 yılında kurulan ve özellikle tabanca üretiminde uzmanlaşan firma, mevcut 10 bin 500 metrekareye sahip fabrikasına ek, 7 bin 500 metrekarelik ikinci fabrikayı açacak. Bugün 300 kişiyle 36 çeşit hafif silah ve havacılıkla ilgili parçalar üreten Yavuz, yeni dönemde tabancadaki başarısını piyade tüfeğine taşımak istiyor. Yeni fabrika için 10 milyon dolarlık ek yatırım yapan firma, ikinci fabrikayla havacılık alanındaki kapasitesini artıracak ve piyade tüfeği üretimine başlayacak.

Yavuz Firearms Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Cürgül, “Yeni fabrikada havacılıkla ilgili üretimi ile beraber piyade tüfeği üretme projemiz var. Bunu da kısa sürede hayata geçireceğiz” dedi. Yeni fabrikada yaklaşık 80 kişiye istihdam sağlayacaklarını açıklayan Cürgül, “Şu anda mevcut yerimizde hali hazırda havacılıkla ilgili üretim yapıyoruz.

Yeni fabrikayla bu alanda üretimimiz daha da gelişecek. Yeni projemiz piyade tüfeği üretimini konusunda da Ar-Ge yapıyoruz. Piyade tüfeğinde 7.65 mm ve 5.56 mm çapında olanların değişik versiyonlarını üreteceğiz. Burada piyade tüfeğin haricinde ArGe’si devam eden bir tüfek projemiz daha var” bilgisini verdi.

ABD pazarından yüzde 1,5 pay alıyor

Üretimini yaptıkları silahların yüzde 95’ini ihraç ettiklerine dikkat çeken Cürgül, söz konusu ihracatın büyük bir bölümünü Amerika’ya yaptıklarını iletti.

Geri kalan bölümünün ise çeşitli Avrupa ülkeleri, Asya, Kuzey Amerika ve Güney Amerika’ya ihraç edildiğini bildiren Cürgül, “Girsan markasıyla 54 ülkeye ihraç ediyoruz. Resmi tedarikçisi olduğumuz ülkeler Malaysiya, Kolombiya, Gürcistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Bangladeş, Filipinler ve Pakistan olarak yer alıyor. ABD pazarından yüzde 1,5 bandında pazar payına sahibiz.

Geçen yıl beklediğimiz seviyede gerçekleşti. Bizim için son üç yıl özellikle çok iyi geçti. Önümüzdeki yıl da bunun daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Son üç yılda yaklaşık 3 kat büyüdük, ciromuz da üç kat arttı. 2023 yılında ciromuz 25 milyon dolar seviyesinde yer aldı. Bu yılki hedefimiz ise 30 milyon dolar olarak yer alıyor” diye konuştu.

120 adet üretim kapasitesi var

Üretim kapasitelerinin modele göre değiştiğini ve tek vardiyada yıllık 120 bin adet olduğunu belirten Cürgül, şu an mevcut kapasitelerinin yüzde 70’ini kullandıklarını bildirdi. İş yoğunluklarının mart ve nisan ayından sonra arttığına dikkat çeken Cürgül, “Genelde söz konusu dönemde olur Bir de bu dönemde yurt dışı ihaleler başlıyor. Yurt dışından yeni bir ihale aldık. Üretimini yapıyoruz ve nisanda teslimatını yapacağız. Ağustos’ta yine teslimatını yapacağımız üretimlerimiz var.

Onun haricinde katıldığımız ve sonucunu beklediğimiz ihaleler var. İç pazar için ise yerel seçimlerden sonra bir talep oluşmasını bekliyoruz. İl genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve işte belediye başkanlarının değişimiyle bir talep oluşuyor. Özellikle muhtar seçimlerden sonra bir silah talebi oluyor. Türkiye pazarında yüzde 7-8’lik bir satış payına sahibiz, hedefimiz bunu kısa sürede yüzde 15’e çıkarmak” açıklamasında bulundu.

YAVUZ 14/MC P35 modeli ABD’den ödül aldı

YAVUZ 14/MC P35 model tabancalarının ABD merkezli National Rifle Association (NRA-Ulusal Tüfek Birliği) tarafından 22 yıldır düzenlenen American Rifleman Golden Bullseye Ödülü’nü kazanarak 2024 yılının “en iyi tabancası” seçildiğini bildiren Veysel Cürgül, “Bu ödülü almaya hak kazanan ilk Türk şirket olduk. 9x19 mm kalibre, 840 gram ağırlık ve 15’lik şarjöre sahip YAVUZ 14 / MC P35; kalitesi, ergonomisi, yenilikçiliği ve performansı ile NRA jürileri tarafından bu ödüle layık görüldü” dedi.