Yeni DS 4 Performance Line yollarda

BlueHDi 130 motor seçeneği ile 1 milyon 132 bin 100 TL’lik başlangıç fiyatı sunulan DS 4 Performance Line, kapsamlı donanımları arasında lüksün ve teknolojinin kombinasyonunda iyi bir deneyim yaşatıyor. Model, özel olan tasarımda karmin renkli jant göbeği detayı ile siyah renkli 19 inçlik Minneapolis hafif alaşım jantlar, siyah dış tasarım paketi ile kombine edilerek sportiflik arayanları cezbediyor. DS Automobiles tasarım imzalarından, farlarla ızgarayı birbirine bağlayan DS WINGS detayı, arka aydınlatma grubu arasındaki süs çıtası, ızgara ve yan cam çerçeveleri, bu paket kapsamında siyah renkli sunuluyor. Alcantara®, suni deri ve kumaş kombinasyonlu koltuklar ayrıca Performance Line işlemeli ön koltukları barındırıyor. Alcantara® kaplı orta konsol, karmin ve altın renkli dikiş süsleme ile detaylara verilen önemi vurguluyor. İç mekana geçilirken Performance Line kapı eşiği süslemesi de dikkat çekiyor. Tüm bu özel donanımlara ek olarak, DS Matrix LED Vision Adaptif LED Farlar, dinamik arka sinyal lambaları ve siyah tavan seçenekleri sayesinde yeni model kişiselleştirebiliyor.

7 farklı renk seçeneği

DS 4, kompakt hatchback sınıfında yeni bir tasarım anlayışını kullanıcılarıyla buluşturuyor. Boyutlarıyla da bunu kanıtlıyor; 1,83 metrelik genişliği, kompakt 4,40 metrelik uzunluğu ve 1,47 metrelik yüksekliğiyle otomobil, etkileyici bir görünüm sunuyor. Profil, akıcılıkla keskin hatları bir araya getiriyor. Gizli kapı kolları, yan tasarımdaki heykelsi yüzeyler ile uyum sağlıyor. Gövde tasarımı ile aerodinamik tasarımlı ve 19 inçlik jantlara sahip büyük tekerleklerin oranı DS Aero Sport Lounge konseptinden geliyor. Otomobil bu sayede özel bir görünüme sahip. Arka tarafta tavan, teknik bilgi birikiminin bir göstergesi niteliğindeki emaye yüzey baskılı arka camın dik kavisiyle aşağı uzanıyor. Silüet, zarif olduğu kadar aerodinamik açıdan etkili de. Arka çamurluklar, kıvrımları ve C sütununu vurgulayan, DS logosunu taşıyan siyah renkli keskin köşeleri ile fit ve güçlü bir tasarım ortaya koyuyor. Arkada, lazer kabartmalı balık sırtı efekti ile yeni nesil özgün aydınlatma grubu bulunuyor. DS 4’ün özel çamurluk tasarımları, ustalıkla verilen krom dokunuşları ve kontrast siyah tavan seçeneği sayesinde zarafet, baskın nitelik. Dış tasarımı tamamlayan bir unsur olarak DS 4, ikisi yeni olmak üzere tam 7 farklı renk seçeneğine de sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Farlar, hem görünüşü hem de görüşü kaliteli hale getiriyor

DS 4’ün ön yüzü yeni, kendine has ışık imzası ile karakterize edildi. Standart kapsamda tümüyle LED’lerden oluşan ince farlar sunuluyor. Farlar ek olarak; her iki tarafta iki LED hattından, toplam 98 LED’den oluşan, gündüz farlarını da içinde barındırıyor. DS Automobiles tasarım imzalarından DS Wings, farlarla ızgarayı birbirine bağlıyor. Ek olarak, uzun kaput, hareket sağlayarak silüete dinamik bir görünüm katıyor. Daha dinamik olan DS 4 Performance Line ise siyah tasarım paketiyle siyah dış süslemelere (DS Wings, arka aydınlama grubu arasındaki süs çıtası, ızgara ve yan cam çerçeveleri) ek olarak dikkat çeken siyah alaşım jantlar ve cömertçe Alcantara® kaplı özel iç mekan tasarım konseptine sahip.

Sade ve rafine iç tasarım

DS 4 dışarıdan verdiği premium otomobil hissini, iç mekana geçildiğinde yukarıya çekecek özel tasarımı ile dikkat çekiyor. Model, dijital, akıcı ve ergonomik bir iç mekana sahip. İşlevleri kadar tasarımı da düşünülen her bir parça bir bütün olarak birbiriyle bağlantılı. Seyahat sanatı, deneyimi kolaylaştırmak için üç arayüz bölgesinde gruplanan yeni kontrol düzeni kullanılarak gösteriliyor. Saat zanaatkarlarından ilham alınan Clous de Paris işlemeleri ile DS Air’in gizli havalandırma çıkışları dikkat çekiyor. Bu, orta konsol tasarımının akıcı ve zarif olmasını sağlıyor.

DS 4’ün içi, iki birleşik alandan meydana geliyor: Konfor için bir temas bölgesi ve farklı arayüzler için interaktif bölge. Cam kontrolleri için iki tonlu uygulama, bilişsel algılamayı tetiklemek için tasarlandı. Malzemeleri arasında bulunan farklı deri türleri ve Alcantara®, yeni döşeme teknikleri kullanılarak DS 4’ün iç tasarımı zarafet ile teknolojiyi birbirine katıyor.

Kişiselleştirilebilen ortam ile farkı hissettiriyor

İçerideki ahenk hissi, kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatması ile vurgulanıyor. Bu şekilde dolaylı olarak, yan tasarımı vurgulamak ve dinamik dinginlik hissine katkıda bulunmak amaçlandı.

100 kilometre hıza 10,9 saniyede ulaşıyor

Türkiye’de BlueHDi 130 motor seçeneği ile sunulan DS 4 modeli, 8 ileri tam otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. 130 beygir güç ve 300 Nm’lik tork değerine sahip olan bu motor ile DS 4, 0’dan saatte 100 kilometre hıza olan çıkışını yalnızca 10,9 saniyede tamamlayabiliyor. 203 km/sa’lik son sürate sahip olan modelin dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi ise yakıt tüketimi. Verimliliğin ön planda olduğu DS 4, bu performansı 100 kilometrede 3,8 litrelik karma yakıt tüketimi verisi ile sunuyor.

Güvenlik, konfor ve performansı bir arada sunan standart donanımlar

BlueHDi 130’da, bu pakete özgü donanımlara ek olarak yüksek seviye güvenlik ve hem sürücüye hem de yolculara yüksek konfor sunan standart donanım listesi dikkat çekiyor. 10'' Multimedya ekranlı müzik ve eğlence sistemi, Navigasyon ön hazırlığı, DS Genişletilmiş Sanal Gösterge Paneli, Kablosuz Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto), Geri Görüş Kamerası Temizleme Fonksiyonu, iki bölgeli otomatik klima, Otomatik Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, toplam dört adet USB bağlantısı, DS Air Gizli Havalandırma Sistemi, gizli kapı kolları, DS Smart Touh dokunmatik kumanda ekranı, sekiz renkli PolyAmbient ambiyans aydınlatması, elektrikli bagaj kapağı, açılır cam tavan, Kamera Destekli Aktif Güvenlik Freni, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Hız Sabitleyici, Sınırlayıcı gibi özellikler öne çıkıyor.