Yeni DS 7 artık Türkiye'de

Fransız lüksünün yollardaki yansıması DS Automobiles, yenilenen DS 7 modelini, OPÉRA tasarım konsepti ve üç motor seçeneğiyle 1 milyon 618 bin 200 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sundu. Yeni DS 7, Aralık ayına özel, 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla showroomlardaki yerini aldı.

DS 7 Crossback’in mevcut konfor ve güvenlik teknolojilerindeki çıtayı yükselten yeni DS 7, karakteristik tasarımının ön ve arka detaylarını önemli değişikliklerle yeniden şekillendirildi. Tasarımdaki güncellemeler, daha ince olan yeni DS Pixel LED Vision 3.0 farlar ve DS Light Veil gündüz farlarını da kapsayarak bir birleşimle lüks moda ruhunu yansıtıyor. Yeni DS 7’de ayrıca tamamı otomatik şanzıman ile kombine edilen üç farklı güç seçeneği sunuluyor. Yeni DS 7, 130 HP’lik BlueHDi (Dizel), 225 HP’lik PureTech (Benzinli) ve 300 HP’lik E-TENSE 4x4 (Şarj edilebilir hibrit) güç üniteleriyle satılmaya başlandı.

“Yeni DS 7, Premium SUV kullanıcılarının aradığı ‘özel hissetme’ duygusu için yeni bir seviye belirliyor”

Yeni DS 7 ile markadaki yeni dönemi işaret eden DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, “Türkiye’de 3 bini aşkın otomobil parkını ardında bırakan DS Automobiles, öncü modeli DS 7 Crossback’i yenilemesiyle beraber yerini yeni DS 7’ye devrediyor. Tamamen elektrikli otomobillere olan yolculuğumuzdaki simge model yeni DS 7’de, bir dizel, bir benzinli ve bir de hibrit motor seçeğeniyle ekonomi, verimlilik ve performansı eksiksiz güvenlik teknolojileriyle sunuyoruz. DS 7, teknolojiyi tasarım ile buluştururken sunduğu ilklere DS Light Veil’ı da ekleyerek otomotiv sektöründeki öncülüğünü sürdürüyor; Premium SUV kullanıcılarının aradığı ‘özel hissetme’ duygusunda yeni bir seviye belirliyor. Yeni DS 7 ile premium SUV segmentinde ‘Fransız Lüksü’nü sunan yegane marka olarak bugüne kadar bizleri tercih edenlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerin sağladığı memnuniyet ile yeni müşterilerle buluşuyoruz” dedi.

Lüks moda ruhunu yansıtıyor

Yeni DS 7’nin karakteri, ön ve arka tasarımdaki önemli değişikliklerle yeniden şekilleniyor. Daha keskin çizgileriyle daha fazla dinamizm sunan Yeni DS 7, DS Design Studio Paris ekibi ile Mulhouse (Fransa) fabrikasındaki üretim ekibi arasındaki yakın bağlantılar sayesinde kalite ve sağlamlık açısından üst düzey bir seri üretim halini aldı. Satışa sunulduğu ilk dönemden günümüze otomotiv sektöründe avant-garde bir kreasyon olan “Işık İmzası” geliştirilerek çok daha etkileyici bir görünüme kavuştu. Daha ince olan yeni DS Pixel LED Vision 3.0 farlar ve DS Light Veil gündüz farları iyi bir birleşimle lüks moda ruhunu yansıtıyor.

Yeni donanım listesiyle içerik zenginleştirildi

Yeni DS 7’de donanım zenginliği ile beğeni toplayan DS 7 Crossback’ten daha da kapsamlı bir donanım paketi sunuluyor. Tüm motor seçeneklerinde OPÉRA tasarım konsepti eşliğinde, yeni teknoloji ve tasarım detayları da sunulmaya başlanıyor. DS Pixel LED Vision 3.0, Kablosuz Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay, Android Auto), DS IRIS System, eCall Otomobil İçi Acil Çağrı Sistemi ve 19 inçlik Edinburgh Hafif Alaşım Jantlar’ın yeni donanımlar olarak DS 7 yelpazesine eklenmesinin yanı sıra daha önce DS 7 Crossback’te opsiyonel olan; arka koltuktan kumanda edilebilen güçlendirilmiş klima sistemi ve akustik izolasyonlu camlar da yeni DS 7’de standart donanıma dahil edildi. Yenilenen radar sensörü ile DS Drive Assist adını alan DS Connected Pilot yarı otonom sürüş yardımcısı, otonom sürüşe olan yolculuğa bir adım daha yaklaşmayı sağlıyor. DS 7 Crossback’te yalnızca DS Night Vision gece görüş yardımcısı eşliğinde sunulan Visiopark360, ön ve arka kameralı park yardımcısı ise yeni DS 7’de iyileştirilmiş kamera çözünürlüğü ile opsiyonel donanım listesinde yerini alıyor.

Yeni DS 7’deki gündüz farlarında, DS X E-Tense ve DS Aero Sport Lounge üzerinde yapılan çalışmalardan ilham alınması dikkat çekiyor. Bu teknolojide ışık adeta gövde renginde parıldıyor. DS Light Veil, bir gündüz seyir farından ve 33 LED ışığın oluşturduğu dört dikey aydınlatma biriminden oluşuyor. Lazerle işlenen polikarbonat yüzeyin sadece iç tarafının boyanması sayesinde ışık ve gövde rengi parçalar arasında değişen bir görünüm kazandırılıyor. Böylece bir mücevher gibi derinlik ve parlaklık etkisi yaratılıyor. DS Light Veil, kilitleme ve kilit açma sırasında bir animasyon ile sürücüsünü karşılıyor.

380 metreye kadar aydınlatma: DS Pixel LED Vision 3.0

DS Pixel LED Vision 3.0, modele ekstra boyut katan yeni bir teknoloji sunarak DS Active LED Vision Adaptif LED farların yerini alıyor. Yeni DS 7’nin Pixel modülleri, aydınlatma gücünün yönetimini en ideal düzeye getirerek öne çıkıyor ve DS Automobiles ışık imzasının bir tasarım bileşeni olarak her modelinde bulunan üçlü modül yaklaşımını da koruyor. Pixel işlevi, optimum aydınlatma faydası sunuyor. Işık akısı, 380 metreye kadar yükseltilen (uzun far) menziliyle daha güçlü ve daha düzenli gerçekleşiyor. 50 km/sa’ten daha düşük hızlarda huzme genişliği artık 65 metre olarak ayarlanıyor. İç kenarda iki kısa far modülü, yolu birlikte aydınlatıyor. Dış kenarda Pixel uzun far modülü, üç sıra halinde 84 LED ışıktan oluşuyor. Virajlardaki aydınlatma, direksiyonun açısına bağlı olarak Pixel modülünün dış LED ışıklarının yoğunluğuyla kontrol ediliyor. Daha önceleri far modülünün mekanik hareketini gerektiren bu fonksiyon, artık dijital olarak yönetiliyor.

DS Automobiles imza tasarım detayları

DS Wings, modele bağlı olarak çeşitli renk seçenekleriyle yeniden tasarlandı. Yeni görünüme sahip, daha geniş tasarlanan ızgara, krom renkli elmas motifleriyle zenginleştirilerek ön tasarımın zarafetini yüceltiyor. Eğimli, daha ince ve balık sırtı desenli LED arka aydınlatma grubu da parlak siyah süslemeler ile yeniden tasarlandı. Bagaj kapağı ve logo, daha keskin hatlarla yeniden tasarlanırken “DS Automobiles” adı artık yeni DS 7’nin görsel olarak daha geniş arka tasarımına imzasını atıyor. Lastik ve jantlar ise yeni DS 7’nin profil karakterinde önemli rol oynuyor. Aerodinamik parçalarla donatılan yeni 19 inçlik Edinburgh isimli jantlar standart olarak sunulurken, 20 inçlik Tokyo isimli jantlar opsiyonel olarak tercih edilebiliyor. Yeni DS 7’de altı farklı renk sunuluyor: Yeni Pastel Gri ve sedefli Safir Mavisi yelpazedeki metalik Platin Grisi’nin yanı sıra sedefli seçenekler olan Perla Nera Siyahı, Kristal Grisi ve İnci Beyazı renklerini tamamlıyor.

DS Iris System ile teknoloji bir kez daha merkezde yer alıyor

Yeni DS 7’deki önemli değişikliklerden biri, DS Iris System'in dahil edildiği bilgi-eğlence sistemi oldu. Bu yeni çözümle, baştan sona yeniden tasarlanan arayüz tamamen yapılandırılabiliyor, hızlı ve sorunsuz çalışıyor. Yeniden tasarlanan 12 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranda, tek bir hareketle tüm işlevlere erişilebilen arabirim öğelerinin olduğu bir menü bulunuyor. Diğer bir deyişle, navigasyonu, havalandırmayı, ses kaynaklarını ve yol bilgisayarını tek bir hareketle kontrol etmek mümkün. Kullanımı son derece kolay olan bu büyük ekranda, yüksek çözünürlüklü dijital kameralar sayesinde otomobilin ön ve arka görüntüleri yansıtılabiliyor ve kablosuz olarak akıllı telefon entegrasyonu (Apple CarPlay ve Android Auto) işlevine erişilebiliyor. Değiştirilebilen ve kişiselleştirilebilen ekranların yer aldığı 12 inçlik yeni ve büyük dijital gösterge panelinde, şarj edilebilir hibrit versiyonlarda enerji akışı gibi tüm önemli bilgilerle birlikte yenilenen grafikler bulunuyor. DS 7 Crossback’te olduğu gibi 12 inç büyüklüğündeki dijital gösterge ekranı ise DS Iris System ile uyumlu bir şekilde yeniden tasarlanan grafikler ile temel sürüş bilgilerinin yanı sıra harita, sürüş yardımcıları, trafik işaretleri ve isteğe bağlı olarak sunulan DS Night Vision gece görüş yardımcısının yol görüntüsü gibi bilgileri yüksek kaliteli grafikler eşliğinde gösteriyor.