Yeni DS 7 Türkiye yollarında

OPÉRA tasarım konseptiyle müşterileriyle buluşmaya başlayan yeni DS 7, 130 HP’lik BlueHDi, 225 HP’lik PureTech ve 300 HP’lik E-TENSE 4x4 versiyonlarla tercih edilebiliyor. Yeni DS 7’nin Türkiye’de satışa sunulmasıyla ilgili olarak DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, “DS Automobiles’in öncü modeli DS 7 CROSSBACK yenilenerek yerini yeni DS 7’ye devrediyor.

Bir dizel, bir benzinli ve bir de hibrit motor seçeğeniyle ekonomi, verimlilik ve performansı, eksiksiz güvenlik teknolojileriyle sunuyoruz. Yeni DS 7 ile premium SUV segmentinde ‘Fransız Lüksü’nü sunan yegane marka olarak bugüne kadar bizleri tercih edenlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerin sağladığı memnuniyet ile yeni müşterilerle buluşuyoruz” dedi.