Yeni fabrika açıp üretimi yüzde 50 artıracak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Sabit mobilya sektöründe faaliyet gösteren Orge Grup markalarından Themore Concept, üretim, ihracat ve mağaza yatırımlarına hız verdi. Banyo, mutfak dolapları, kapı ve dekorasyon alanında özgün tasarımlara imza atma hedefiyle çalışan marka, büyüme yolculuğuna GES ve Ar-Ge yatırımlarını da dahil etti. 4’ü fabrika mağazası olmak üzere Türkiye genelinde 13 mağazası bulunan Themore Concept, en büyük metrekareye sahip mağazasını Bodrum Konacık’ta açtı.

Marka, bin metrekare alana sahip bu yatırım ile Bodrum’da iki mağazaya ulaştı. Halihazırda üretimini 17 bin metrekare alana sahip Aydın’daki fabrikada sürdüren Themore Concept, 2025 yılında tamamlanacak 30 bin metrekarelik yeni fabrika yatırımı ile üretim kapasitesini yüzde 50 artıracak. İnşaatı devam eden yeni fabrika için son olarak 175 milyon TL’lik ek yatırım yapan marka, 2025 sonuna kadar mağaza sayısını da 3 kat artırmayı hedefliyor.

Aylık 10 bin modül üretiliyor

Banyo ve mutfak alanında yaklaşık 40 yıllık tecrübe ve birikimi, son teknoloji ve sistemlerle bugüne taşıdıklarını söyleyen Orge Grup AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Geçgel, “Themore Concept olarak, tecrübemizi modern vizyonumuzla birleştirerek, Türkiye’de ve yurt dışında rekabetçi konumumuzu güçlendirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda mutfak ve banyo alanında aylık 10 bin modül üretiyor, bin 500 adet kapı geliştiriyoruz. Tüm bu ürünlerimizi Bodrum'da açtığımız yeni mağazamız ile daha çok kişiye ulaştırırken aynı zamanda sabit mobilya sektörünün en büyük mağazasını müşterilerimizle buluşturmanın mutluluğu içindeyiz” dedi.

Yükselen kapasite ihracatı yüzde 25 artıracak

Yenilikçi ürünler ve mağazaların yanı sıra Umman, Pakistan, Fransa, Makedonya’daki bayilerle 15 farklı ülkeye gerçekleştirdikleri ihracatla, global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Geçgel şöyle devam etti: "Nihai hedefimiz 2025 yılı sonuna kadar Ankara, İstanbul ve Suudi Arabistan’da açacağımız yeni mağazalar ile mağaza sayımızı 3 katına çıkarmak ve Aydın'da 2025 yılında tamamlayacağımız fabrika yatırımımızla üretim kapasitemizi yüzde 50 artırmak. Ayrıca artan üretim kapasitemiz ile birlikte ihracatımızı yüzde 25’e, istihdamımızı da 400’ün üzerine çıkarmayı planlıyoruz.

Bu çalışmalarımızla birlikte hem ulusal hem de uluslararası pazarda rekabetçi ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam edeceğiz.” Aydın, İzmir, Bodrum ve Kuşadası’nda 4 büyük fabrika merkez satış mağazası bulunan Themore Concept’in Bodrum, Manisa, Datça, İzmir, Erzincan, Gaziantep, İskenderun ve Didim’de toplam 12 bayisi bulunuyor. Marka, Fransa, Makedonya, Umman ve Pakistan’da mevcut satış noktalarında hizmet verirken, Yunanistan, Dubai, Kenya, Kanada, Katar, Almanya, İsviçre, Romanya Azerbaycan ve Amerika’da da projelerde yer aldı.

Üretimin merkezinde sürdürülebilirlik var

Themore Concept olarak, daha yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilirliği merkeze aldıklarını belirten Ahet Geçgel, “Üretimimizde sürdürülebilirlik anlayışı önemli bir yere sahip. Müşterilerimizi de bu anlayışa dahil ediyoruz ve doğadan aldığımızı doğaya geri kazandırma prensibiyle her satın alınan mutfak için doğamıza yeni bir nefes, bir fidan armağan ediyoruz. Bunun yanı sıra üretim süreçlerimizi de bu prensiple şekillendiriyoruz. Themore Concept olarak, her adımda doğaya saygılı, sürdürülebilir ve inovatif çözümler sunmayı sürdüreceğiz” dedi.

25 milyon TL’lik GES kurulacak

Themore Concept, Aydın Astim Organize Sanayii Bölgesi’ndeki 30 bin m2 kapalı alana kurmayı planladığı, inşaatı devam eden yeni fabrikasına en son yaptığı 175 milyon TL’lik yatırımla üretim kabiliyetini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, 25 milyon TL’lik GES (Güneş Enerji Sistemi) projesini de hayata geçiren marka, bu yatırımla yıllık 1 milyon 693 bin 230kWh elektrik üreterek, 2 bin 23 ağacı kesilmekten kurtaracak. Yılda 832 bin ton karbondioksit salınımının önüne geçecek.