Yeni girişim turkishemarket.com Türk üreticileri global pazarlarla buluşturuyor

Statista verilerine göre 2029 yılı itibarıyla e-ticaret sektörü 3,6 milyar insana hizmet verecek seviyeye ulaşacak. Rekor bir hızla büyüyen sektöre her geçen gün yeni girişimler dahil oluyor. Sektördeki açığı fark eden Türk girişimciler, turkishemarket.com ismiyle kurdukları online pazaryeriyle dünyanın 143 ülkesine ürün gönderiyor. Türk ürünlerine dünyanın pek çok ülkesinden talep olduğunu söyleyen turkishemarket.com Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Altun’a göre Güney Amerika’da dahi Türk ürünlerine büyük bir sempati mevcut. Dünya çapında popülerleşen Türk dizilerinin bunda etkili olduğunu da söylüyor.

Bünyamin Altun, “Türk üreticisini sırtındaki ağır komisyon yükünden kurtarıp dünyanın dört bir yanına ürün satmasını sağlamak için çıktığımız bu yolda başarıya çok yaklaştık. Bugün platformumuz aracılığı ile yerli üreticinin ürünleri dünyanın 143 ülkesine ulaşabiliyor. Şu an da Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ya da tarihi bağlarımızın olduğu Ortadoğu coğrafyasından yoğun talep alsak da bizden binlerce km ötede bulunan Güney Amerika ülkelerinde de Türk ürünlerine yönelik büyük bir sempati olduğunu söylemeliyim” dedi.

“Ücretsiz üyelik imkanı sunuyoruz”

turkishemarket.com Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Altun, “E-ticaret platformlarının ağır komisyon ve üyelik ücretlerine karşı bizler ücretsiz bir üyelik deneyimi sunuyoruz. Bunun yanında üyelere 7/24 online destek imkanı da sağlıyoruz. Platformumuz sadece bir pazaryeri değil, aynı zamanda Türk üreticileri dünyaya açan bir çözüm ortağı olarak konumlanıyor. Şu ana kadar hem platformumuza üye olan satıcılar hem de alışveriş deneyimi yaşayan müşterilerimizin de bizimle aynı duyguları paylaştığını görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Yakın gelecekte çok daha bilinen bir marka olarak gündemde yer almaya devam edeceğiz” dedi.

“Şu an 10 dilde hizmet veriyoruz”

Verdikleri hizmete dair detaylardan bahseden Bünyamin Altun, “Şu an için 8 dilde müşterilerimize hizmet veriyoruz. Fakat bu konuda kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda pek çok yeni dili de internet sitemize entegre ederek dünyanın farklı ülkelerindeki insanların alışveriş deneyimini ana dillerinde yaşamalarını sağlayacağız. Bu sayede platformumuz daha çok tercih edilen bir yapı haline kavuşacak. Bizler dünyaya Türk ürünleri satmayı amaçlıyoruz ama hedef kitlemiz sadece dünyanın dört bir yanındaki Türkler değil. Tüm dünya vatandaşlarının bu ürünlere talep gösterdiğinin bilincindeyiz. Fakat yazılım, tasarım ve lokalizasyon gibi süreçler, haklı bir kalite kaygısıyla biraz yavaş işliyor” şeklinde konuştu.

“Lojistik açısından güçlü işbirlikleri kurduk”

turkishemarket.com Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Altun, “E-ticaret platformumuz tamamen bize özel bir yazılımla hazırlandı. Müşteri deneyimini bu platformda en üst noktaya taşımayı amaçladık. Şu an binlerce ürün platformumuzda dünyanın her yerinden insanın beğenisine sunuluyor. Almanya, İsviçre, BAE, İngiltere ve Bahreyn’de yoğun tanıtım yapmak üzere hazırlıklarımız sürüyor. Bu ülkeler bizim için önemli çünkü hem fazla sayıda Türk yaşıyor hem de gelir seviyeleri oldukça yüksek. Ayrıca Kazakistan merkezli bölgenin en büyük alışveriş sitelerinden biriyle ortak operasyon yapmak için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. MENA ülkelerindeki hazırlıklarımız hem kargo hem de satış ağı anlamında tamamlandı. Bölgenin en güçlü kargo şirketlerinden biriyle 6 MENA ülkesinde ortak çalışıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.