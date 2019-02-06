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Yeni nesil SUV araçta Türk mühendis imzası

Avusturyalı teknoloji şirketi AVL'nin Türkiye'deki merkezi, kontrol yazılımını geliştirdiği yeni nesil ilk SUV aracını İstanbul'da test etmeye hazırlanıyor. (Aysel Yücel)

Yeni nesil SUV araçta Türk mühendis imzası
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