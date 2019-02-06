Yeni nesil SUV araçta Türk mühendis imzası
Avusturyalı teknoloji şirketi AVL'nin Türkiye'deki merkezi, kontrol yazılımını geliştirdiği yeni nesil ilk SUV aracını İstanbul'da test etmeye hazırlanıyor. (Aysel Yücel)
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.