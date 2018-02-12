Yeni Sprinter, bin 700 kombinasyonla geliyor!

12 Şubat 2018

Ferhat POLAT

DUISBURG - Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, hafif ticari araç segmentinde markanın amiral gemisi olan Sprinter’ın üçüncü neslinin lansmanını Almanya’nın Duisburg kentindeki lojistik merkezinde gerçekleştirdi. Üçüncü jenerasyon Sprinter, önden çekişli araç seçeneği, yenilenen kabini, artırılan güvenlik donanımı, geliştirilen sürüş destek sistemleri ve bağlantı hizmetleri gibi özellikleriyle birlikte bin 700’ün üzerinde varyasyon sunuyor.

Haziran ayı ile birlikte Avrupa’da yola çıkması beklenen yeni Mercedes-Benz Sprinter’ın başlangıç fiyatı ise 20.000 euro olarak belirlenmiş. Yeni serinin eylül ayında da Türkiye pazarına sunulması planlanıyor. Türkiye'de geçtiğimiz yıl 9 binin üzerinde hafif ticari araç satarak ilk iki marka arasında yerini alan Mercedes-Benz Türk, 4 bin 644 adet Sprinter satmıştı. Yeni Sprinter için Türkiye pazarına yönelik ayrıntılar ve hedefler önümüzdeki dönemde netlik kazanacak. Ancak, dünya lansmanında oldukça iddialı bir görüntü sergilenmesi, Türkiye pazarında da önemli hedefler konulacağını gösterdi. Bu arada tam elektrikli Sprinter'ın 2019 yılında tanıtılacağı belirtildi.

"Yeni Sprinter standartları yeniden belirleyecek"

Yeni Sprinter’ın dünya lansmanında konuşan Daimler AG Yönetim Kurulu Başkanı & Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı Dr. Dieter Zetsche, yeni Sprinter’ın standartları yeniden belirleyeceğini vurguladı. Yeni Sprinter ile ürün yelpazesini genişlettiklerini belirten Zetsche, “Gövde türü, sürücü yapılandırması, kabin tasarımı, gövde uzunluğu, tonaj ve yük bölmesi yüksekliği gibi farklı temel parametrelerin birleştirilmesiyle 1.700’den fazla varyasyonumuz mevcut” diye konuştu. 2017 yılında Mercedes-Benz olarak toplam 3.2 milyon araç sattıklarını hatırlatan Zetsche, “İlk üretildiği günden bu yana Sprinter araçlarımızda 130 ülkede 3.4 milyonun üzerinde teslimat adedine ulaşmak bizim için gurur verici. Sprinter 4 yıldır üst üste en fazla satış adedine ulaşma başarısı gösteren aracımız” dedi.

"Benzersiz bir modernlik örneği sergiliyor"

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Başkanı Volker Mornhinweg ise müşterilerin değişen beklentilerini karşılamaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu: “Sprinter araçlarımız satışa sunulduğu günden beri kullanıcısına sunduğu hem fonksiyonellik, çok yönlülük, sağlamlık özellikleri ile hem de güvenlik donanımları ile taşımacılıkta fark yarattı. Yenilediğimiz Sprinter araçlarımız da sunduğu bu temel özellikleri aynen korumaya devam ediyor. Hatta kapsamlı teknolojik çözümleri ve üstün fonksiyonları ile benzersiz bir modernlik örneği sergiliyor. Sahip olduğu özelliklerle Mercedes-Benz yeni nesil Sprinter, tüm endüstri sektörü için çok başarılı bir ticari çözüm haline geliyor.”

İki yeni şanzıman tipiyle 'önden çekiş' seçeneği geldi

Mercedes-Benz yeni Sprinter'da önden çekişli araç seçeneği de sunuyor. Bu sayede arkadan itişli araçlara göre yük taşıma kapasitesi 50 kg artmış olacak. Ayrıca araçtaki 80 mm daha alçak olan yükleme eşiği de ticari kullanımda yüklemeyi önemli oranda kolaylaştıracak. Önden çekişli araçlarda iki yeni şanzıman tipi dikkat çekti. 9 kademeli tork konvertörlü otomatik şanzıman, ticari araç pazarında önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor.









Güvenlik ve sürüş destek donanımı zenginleşti

Güvenlik donanımıyla da iddialı bir hüviyet kazanan yeni Sprinter’da, mesafe takip sistemi “DISTRONIC, Aktif Fren Asistanı, Aktif Şerit Takip Asistanı” ve yorgunluk uyarısı “ATTENTION ASSIST” gibi elektronik asistanlar sürüş güvenliğinde yardımcı olacak. Yanı sıra kendi kendini temizleyebilen ve görüntüyü iç dikiz aynasına aktaran geri görüş kamerası, 360 derece görüş açısına sahip modern bir park yardımcısı veya silme işlemi esnasında da maksimum görüş alanı sunan entegre Wet Wiper System özelliğine sahip yağmur sensörleri de yeni nesil Sprinter ile birlikte yeni sürüş destek sistemlerinden biri olarak sunuluyor.



