Yeni yatırım, 6 milyar dolarlık cari açığı bitirecek
Socar, 2 milyar dolar yatırım yapacağı yeni petrokimya tesisi ile yıllık 6 milyar dolarlık cari açığı bitirecek. Socar Türkiye CEO'su Gahramanov, Aliağa'daki arazinin "Özel Endüstri Bölgesi" ilan edilmesinin bürokrasiyi bitirdiğini, BP'nin gelmesini sağladığını söyledi. (Özlem Ermiş Beyhan)
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