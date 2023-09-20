Yeni yatırımlar demiryolunda kapasiteyi en az 5'e katlar

Pasifik Eurasia Genel Müdürü Erol Erkan demiryolu merkezli olmak üzere kombine ve multimodal taşımacılıkta sektör lideri olmayı hedeflediklerini belirterek “Önümüzdeki üç yılda demiryolu taşımacılığını geliştirmek üzere kara ve hava taşımacılığı yatırımları dahil toplam 3 milyar TL yatırım planlıyoruz.

Bu yatırımların bir kısmı da başlamış durumda”dedi. Erol Erkan, demiryolu altyapı yatırımlarının hız kazanması ve limanlar ile demiryolu bağlantılarının kurulması halinde Türkiye’nin demiryoluyla yük taşıma kapasitesinin en az 5 kat artabileceğine inandıklarını söyledi.

Demir İpek Yolu

Asya’dan Avrupa’ya Demir İpek Yolu hayalinin gerçekleşmesi için 2019 yılından bu yana ülkeler arası önemli anlaşmalara ve taşımalara imza attıklarını kaydeden Erol Erkan 2022 yılında hava yolu ve deniz yolu taşımacılığına da başlayarak tüm taşıma modları ile lojistikte hizmet verdiklerini söyledi.

Pasifik Eurasia Genel Müdürü Erol Erkan, Pasifik Eurasia’nın farklı sektörlerde 40’a yakın şirketi bünyesinde bulunduran Pasifik Grubu’nun bir üyesi olduğunu hatırlatarak, “Lojistik sektör ünde hisseleri borsada işlem gören sayılı şirketlerden biri olmanın gururunu yaşıyoruz.

Piyasa değeri 300 milyon doların üzerinde olan şirketimiz demiryolu, denizyolu ve karayolu gibi farklı taşımacılık modlarını birleştirerek Asya ve Avrupa arasında, yine denizyolu ve havayolu ile tüm dünyaya kapıdan kapıya hızlı ve güvenli taşımacılık çözümleri sunuyor”dedi.

Demir İpek Yolu güzergahında, lojistik sektörünün yetkin firmaları ile yaptıkları iş ortaklıkları ve partnerlik anlaşmaları sayesinde güzergâh boyunca kapı teslimi taşımacılık yaptıklarını vurgulayan Erol Erkan, 2023 yılında "Demiryolu Tren İşletmeciliği” Yetki Belgesi aldıklarını, kendi lokomotif ve vagonları ile Türkiye parkurunda yük treni işletmeye hazır olduklarını ifade ederek, “Bu belge ile demiryolunda serbestleşme sürecinde Demiryolu Tren İşletmeciliği yapma hakkı kazanarak, bu konuda faaliyet gösteren üç şirketten biri olduk. 5 lokomotif ve 240 vagonluk bir portföyle sektöre girmeye hazırız” diye konuştu.

“Orta Koridoru yakından takip ediyoruz”

Dünyada lojistik ile ilgili konuşmaların hepsinde ‘Orta Koridorun yer aldığına dikkat çeken Erol Erkan,konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Orta Koridorun yeniden canlanması için hattın durumunun her aşamasını yakından takip ediyoruz. Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı Uluslararası Birliği üyesi olmamız dolayısıyla şu an sürecin tüm aşamalarına hakimiz.

Orta Koridorun Gürcistan kısmında demiryolu yapım çalışmalarından dolayı yaşanan aksaklıklar nedeniyle durma noktasına gelen taşımaları, karayolu ve denizyolu taşımacılığı ile tamamlayarak kesintisiz taşımayı sürdürdük. Bu sayede Orta Koridordan gerçekleşen taşımalarının sekteye uğramadan devam etmesini sağladık.” Avusturya Demiryolları Rail Cargo ile partner olduklarını da hatırlatan Erkan, “Bu sayede Pasifik Eurasia olarak Avrupa’dan Anadolu’ya araç taşımalarını sadece biz yapıyoruz.

Firmamızın operasyonel kabiliyetleri sayesinde gösterdiği performans hem yurt içinde hem yurt dışında büyük yankı uyandırdı ve Avrupa Anadolu parkurunda yeni ürün türlerinden pek çok talep almaya başladık. Bunun yanı sıra yurt içi araç taşımalarında da oldukça yoğun çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’nin doğusundaki coğrafyalara yönelik farklı parkurlarla ilgili olarak da yoğun bir çalışma ve görüşmeler yaptıklarını, görüşmelerden olumlu sonuç alınacağına inandıklarını ifade eden Erol Erkan, Pasifik Eurasia’nın yeni rotalar oluşturulması ve mevcut rotaların canlandırılması konusunda her zaman üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini söyledi.

Lojistik sektörüne yön veren organizasyonlarda aktif olarak rol aldıklarını hatırlatan Erol Erkan, “15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı’na ‘altın’, 18-19 Eylül’de gerçekleştirilen dünyanın en önemli lojistik konferanslarından JCtrans’a ‘diamond’ sponsor olduk. Pasifik Eurasia olarak bir taraftan lojistik sektöründeki kararlı büyümemizi sürdürürken, diğer taraftan da sektöre destek veriyoruz. Bu katılımların verimli iş birlikleri ortaya çıkaracağına inanıyoruz” dedi.

Köseköy Terminali'nin fizibilitesi tamamlandı

Avrupa-Asya-Avrupa taşımalarında kilit noktada bulunan Köseköy Terminali’ne yapacakları yatırımla ilgili proje ve fizibilite çalışmalarının tamamlandığını belirten Erol Erkan, şunları söyledi: “Var olan Gümrüklü Lojistik alanını büyütmek için hazırlanan proje kapsamında Ekim ayında ilk betonu atacağız. Mevcut 10 bin metrekarelik gümrüklü depolama alanını 20 bin metrekare daha büyüterek, toplamda 30 bin metrekarelik bir gümrüklü depolama olan Köseköy terminalinde bugünün rakamları ile yaklaşık 150 milyon TL civarında bir yatırım öngörüyoruz.

Bu yatırımla kapasitemizi yaklaşık 3 kat artıracağız. Bu şekilde operasyonel gücümüzü arttıracak, ihracat ve ithalatı desteklerken, yeşil lojistiğe de daha fazla katkıda bulunacağız.” Pasifik Eurasia’nın haziran ayında halka açıldığını hatırlatan Erol Erkan, dünyada ve orta koridorda yaşanan olumsuzluklara rağmen, yıl sonunda beklediğimiz ciro hedeflerine ulaşacağız dedi.