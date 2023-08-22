YEO Teknoloji yeni iş sözleşmesi imzaladı

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK) bugün KAP'a yaptığı açıklamada yeni iş alımı ve sözleşme imzalandığını duyurdu. Toplam sözleşme bedeli 1.170.000,00 EURO’dur.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Şirketimiz ile Azerbaycan Cumhuriyeti’nde bulunan müşterisi arasında 330/110/10 kv Trafo Merkezi ekipman temini ile koruma ve kumanda projesi için sözleşme imzalanmıştır. Toplam sözleşme bedeli 1.170.000,00 EURO’dur.

Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.