Yerli bisikletçi Bisan 'scooter’a da giriyor

Özlem SARSIN

Türkiye’de son dönemde yabancıların yoğun ilgi gösterdiği alanlardan biri de elektrikli scooter pazarı. Ortadoğu’dan Avrupa’ya birçok ülkeden yatırımcıların rağbet gösterdiği bu alana şimdi de Türkiye’nin ilk yerli bisiklet üreticisi Bisan giriyor. Yaklaşık 5 milyon liralık ön yatırım maliyeti ile Ar-Ge çalışmalarını tamamladıklarını dile getiren Bisan Bisiklet’in Genel Müdürü Rabeno Sağman, fizibilite aşamasına geldiklerini, bu yıl seri üretim şartlarını tamamlayacaklarını söyledi.

Sağman, 2024 yılında da elektrikli scooterları satışa çıkaracaklarını belirtti. Bisiklet üretiminde 60 yıllık bir birikime sahip olduklarını hatırlatan Sağman, bu sayede yerli ve milli scooter üretiminde hem iç hem de dış piyasada iddialı olduklarını vurguladı. Sağman, “Bisan scooterları amortisörü, motoru, tasarımı ile çok özel bir proje olacak. Basit bir süreç değil bu” dedi.

Bisan’ın 150 değişik modelde yıllık 180 bin adet bisiklet ürettiğini aktaran Sağman, hedeflerinin yerlileşme oranı yüksek bisikletleri rekabet üstünlüğü sağlayarak yurt dışı pazarlarda güçlü bir konuma erişmek olduğunu söyledi. Şu an Avrupa pazarında güçlü olduklarını, hedeflerinin Amerika pazarında yer edinmek olduğunu ifade eden Sağman, 25 ülkeye ihracat yaptıklarını, bu sayıyı 45’e çıkaracaklarını belirtti. 2023’te 50 milyon dolar ciro hedeflediklerini, cironun içindeki ihracat payını da 2 yılda yüzde 40’ten yüzde 70’e ulaştıracaklarını belirtti.

20 milyon dolara yeni fabrika kuracak

Kemalpaşa’daki mevcut üretim merkezinin artık kendilerine yetmediğini, bu nedenle Manisa Turgutlu’da sahibi oldukları 600 dönüm büyüklüğündeki bir alanda yeni bir fabrika inşa etmeyi planladıklarını da açıklayan Sağman, 100 bin metrekare kapalı alana sahip bir tesisi 2-3 yıllık bir süreç içinde inşa etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Sağman, “Yeni fabrikada yılda 500 bin üretim kapasitesine ulaşacağız. İlk yatırım bedeli olarak 20 milyon dolar öngördük. Daha yüksek adette olan ürünlerimizi burada üretmeyi planlıyoruz. Mevcut fabrikamızda da üretim devam edecek. Öte yandan Ar-Ge Merkezi başvurumuz oldu.

Bakanlığın da desteğini gördük bu konuda. Güneş Enerji yatırımına da başvuruda bulunuyoruz, yaklaşık 30 milyon liralık bir yatırım olacak ve elektrik ihtiyacımızın yüzde 100’ünü GES ile karşılayacağız” dedi. Sağman, Bisan’ın özellikle elektrikli bisiklet motor ve bataryalarında yerlileştirme çalışmaları yaptığını, Ar-Ge ve Ür-Ge’de alüminyum gövdeli elektrikli bisiklete ağırlık verdiklerini, elektrikli bisiklette yerlilik oranını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Scooter pazarına yabancı ilgisi

Son birkaç yıl içerisinde elektrikli scooter pazarında hızlı bir büyümenin yanında yatırımcı ilgisi gözleniyor. Sektörün önemli oyuncularından Martı’ya 2021 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Actera yatırım yaparken, aynı yıl PALM, Dubai merkezli Fenix tarafından 5 milyon dolara alınmıştı. Geçen yıl da Gedik Yatırım’ın iştiraklerinden Inveo Yatırım Ankara merkezli Hopla Git’ten yüzde 15 hissesini bünyesine katmıştı.