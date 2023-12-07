Yerli epilasyon cihazı üreticisi: Danışanını önemseyen merkezler, yeni nesil cihazları tercih ediyor

Küresel pazar araştırma şirketi Fact.MR tarafından yayınlanan verilere göre, 2022'yi 265 milyon dolarla kapatan küresel lazer epilasyon pazarının bu yılın sonuna kadar 278,3 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Danışanlarına sağlıklı ve güven odaklı bir şekilde hizmet vermek isteyen sektör oyuncularının yeni nesil yerli lazer epilasyon cihazlarını tercih ettiğini belirten UG Teknoloji (Umex) CEO'su Uğur Ölmez, “Teknolojik gelişmeler sayesinde tüylerden kalıcı olarak kurtulmak mümkün. Ancak bunun için her cilt ve tüy tipine uygun cihazları seçmek gerekiyor. Çünkü, bireyler epilasyon yaptıracakları sağlık ya da güzellik merkezini seçmeden önce araştırma aşamasında en çok bu kriteri göz önünde bulunduruyor” dedi.

Güzellik merkezlerinde kullanılan cihazların düzenli aralıklarla bakımının yapılması gerektiğini belirten Uğur Ölmez, “Epilasyon yaptıracakların en çok endişe ettiği konulardan biri olan cihazların ten rengiyle uyumu ve ince tüyleri görerek yok etmesi hususlarında yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. En iyi sonucun alındığı yeni nesil cihazlar geliştirdik. Son teknolojiyi kullandığımız lazer epilasyon ve güzellik cihazlarımızın tamamını üretim fabrikamızda kendimiz üretiyoruz. Güzellik merkezlerine hem daha uygun maliyetlerle cihaz sunabiliyor, hem de Türkiyenin her yerine 48 saat içerisinde arıza çözüm garantisi verebiliyoruz. Ayrıca başta Avrupa ve Ortadoğu olmak üzere dünyanın pek çok yerine ihracat yaparak ülke ekonomimize katkıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Seans raporlama sistemiyle zamanı daha iyi kontrol edilmesini sağlıyoruz”

UG Teknoloji (Umex) CEO’su Uğur Ölmez, “Ürettiğimiz Umex lazer Epilasyon cihazında yer alan 5 farklı ten tipi seçeneği sayesinde ister soğuk hava üflemeli başlık ister buzlanan başlık ile tüm cilt tiplerine her mevsim işlem yapılabiliyor. İçinde bulunan ultra yüksek soğutma sistemiyle uygulama esnasında yanık riskiyle karşılaşılmıyor. Cilt yüzeyi tamamen pürüzsüzleştiriliyor. İşlem sırasında hızlı sonuca ulaşılması sebebiyle zamandan da tasarruf ediliyor. Güzellik merkezlerine ve danışanlarına zaman kazandıracak bir diğer uygulama ise Umex lazer epilasyon cihazımıza entegre ettiğimiz seans raporlama sistemi. Bu sistemle merkezler hem zamandan tasarruf ediyor, hem danışanlarına yaptıkları tüm uygulamaların detaylarını tek tuşla çıktı alabiliyor“ ifadelerini kullandı.

“Cihaz kullanımı için uzman ekiplerimizle eğitim veriyoruz”

Türkiye'nin her yerine teslimat yaptıklarını ve cihazların kurulumunu uzman ekipleriyle gerçekleştirdiklerini aktaran Uğur Ölmez, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Cihazlarımızın Türkiye'de 6 bin, dünya genelinde ise 8 bin 'den fazla kullanıcısı bulunuyor. 15 yıllık deneyimimizle ürettiğimiz epilasyon cihazları için Türkiye'nin her yerinde 48 saat içinde arıza çözüm garantisi de veriyoruz. Ayrıca cilt gençleştirme, dövme silme, bölgesel zayıflama ve vücut şekillendirme, kas geliştime gibi birçok güzellik salonlarında kullanılan cihazlarında üretimini yapıyoruz.”