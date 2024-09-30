Yerli teknoloji şirketi PEAKUP, Dubai iş dünyasına yapay zeka anlattı

Yerli teknoloji şirketlerinin küresel çapta attıkları stratejik adımlara bir yenisi eklendi. 12 yılı aşkın tecrübesiyle iş dünyasını güncel bilgi teknolojileriyle buluşturan, dijital dönüşümlerine önderlik eden ve toplumu teknoloji ile geleceğe hazırlama vizyonuyla hareket eden yerli BT şirketi ve Microsoft Partneri PEAKUP, Dubai’de önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Şirketin Mart 2024’te kurduğu Yapay Zeka Çözümleri Birimi, Ortadoğu ve Afrika (MEA) bölgesinde, PEAKUP MEA Bölge Direktörü Ahmet Uygur’un eğitmenliğinde Dubai AI Summer School isimli, yapay zeka (YZ) odaklı bir eğitim programı düzenledi. Eğitim programı kapsamında halihazırda Dubai, Londra ve İstanbul ofislerinde hizmet veren PEAKUP, bölgedeki müşterileriyle yapay zeka araçlarının doğru kullanımına ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

“Yapay zeka dönüşümü bütünsel bir yaklaşım gerektiriyor”

PEAKUP'ın Microsoft teknolojileriyle kuruluşların yapay zeka dönüşümünü başlatan ve bu dönüşüme eşlik eden bir teknoloji yol arkadaşı olduğunu vurgulayan PEAKUP CSO'su KadirCan Toprakçı, “PEAKUP’ın işletmelere YZ desteği, Copilot, Copilot Studio ve Azure AI teknolojileriyle ihtiyaç duyulan yapay zekanın tasarımıyla sınırlı kalmıyor. Müşterilerimize bu teknolojiden en etkin şekilde nasıl yararlanabilecekleri konusunda da rehberlik ediyoruz. Gerekli eğitim ve atölyeler aracılığıyla danışmanlık faaliyetlerimizi sürdürüyor, yapay zekanın toplumsal ve kurumsal faydasının farkındalığıyla, etik ve güvenlik ilkelerimiz çerçevesinde son teknolojiyle toplumu geleceğe hazırlıyoruz. Dubai AI Summer School, YZ dönüşümünün bütünsel bir yaklaşım gerektirdiğine olan inancımızın son çıktılarından biri. YZ teknolojilerinde uluslararası geçerliliği olan derin uzmanlığımızla, MEA bölgesindeki müşterilerimizi bu devrimsel teknoloji açısından daha da güçlendirdik” dedi.

Yapay zekanın verimliliğe katkısı anlatıldı

İki haftalık Dubai AI Summer School eğitim programının yürütücüsü olan PEAKUP MEA Bölge Direktörü Ahmet Uygur ise "İki haftalık program kapsamında MEA bölgesindeki müşterilerimize yapay zeka araçlarının doğru kullanımına dair kanıtlanmış yaklaşımları ve yapay zekanın verimliliğe katkısını en üst seviyeye çıkarmak için yapılması gerekenleri anlattık. Sınırlı sayıda katılımcının dahil olabildiği, yoğun ilgi gören Dubai AI Summer School, katılımcılara yapay zekanın iş süreçlerine entegrasyonundaki en iyi uygulamaları kapsamlı bir biçimde keşfedebilme olanağı sundu. Müşterilerimiz, kendi sektörlerinde yapay zekayı en verimli şekilde kullanabilecekleri çözüm ve uygulamaları 2 haftalık program kapsamında derinlemesine deneyimleme fırsatı buldu. Maliyet düşürme yolları, operasyonel verimlilik ipuçları ve entegrasyon stratejileriyle yapay zekanın iş süreçlerine katkısını en üst seviyeye çıkarma eforumuzun bir çıktısı olan Dubai AI Summer School, PEAKUP’ın faaliyet gösterdiği her bölgede toplumu teknolojiyle geleceğe hazırlama vizyonunu teyitledi. Ayrıca bölgede YZ çözümleri konusundaki liderliğimizi de pekiştirdi” ifadelerini kullandı.

“MEA pazarı için stratejik bir adım”

Yapay zekanın iş dünyasındaki dönüştürücü etkisinin farkında olduklarını vurgulayan PEAKUP CSO'su KadirCan Toprakçı, etkinliği şu şekilde değerlendirdi:

“Dubai AI Summer School gibi etkinliklerle, sadece bölgemizdeki işletmelere ileri teknoloji çözümleri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onları bu teknolojiyi en verimli şekilde kullanmaları için eğitimle destekliyoruz. MEA’da YZ odaklı bu tür programlarla, hem bölgesel büyümemizi sürdürüyor hem de müşterilerimizin verimliliklerini artırmalarına katkıda bulunuyoruz. Dubai AI Summer School, MEA bölgesindeki penetrasyonumuzu artırmaya yönelik stratejik bir adım olma özelliği de taşıyor. Sınırlı sayıda katılımcının yer aldığı bu etkinlik, bölgede YZ çözümlerinde lider bir pozisyon elde etmeyi hedefleyen stratejimizin önemli bir parçası.

Öte yandan kurumlara özel eğitim faaliyetlerimiz MEA pazarıyla sınırlı değil. Türkiye’de de P.I. Works ile üç günlük bir eğitim programına imza attık ve P.I. Works dijital dönüşüm ekiplerinin yapay zekanın yaygınlaşacağı bir geleceğe hazırlanmasına aracılık ettik. Mart ayında kurduğumuz Yapay Zeka Çözümleri Birimimizle işletmelerin ihtiyaçlarına uygun YZ eğitim programları tasarlıyor; şirketlerin yapay zeka devrimin hazırlanma süreçlerine rehberlik ediyoruz.”