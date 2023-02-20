Yerli üreticiler ve global pazarlar arasında gastronomi köprüsü kuruldu

Ülkemizin gıda ihracatı her geçen gün artıyor. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu’nun açıkladığı son veriler, Türkiye’nin 2022’nin ilk 8 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre %18,4 artarak 15,8 milyar dolara ulaştığına işaret ediyor. Ülkemiz gıda ihracatında rekora koştuğu halde yerelde yapılan üretimin yalnızca %10’luk bir kapasitesinin ihraç edilmesi, yeni nesil gıda teknolojileri (foodtech) şirketlerini harekete geçiriyor. Mevcut tabloyu tersine çevirmeyi hedefleyen gıda teknolojisi platformu Çiftçi Gurme, ülkemizdeki tarım ürünlerinin toplam ihracattaki payını artırmak ve sahibi ya da yönetim hakkına sahip olduğu çiftlik, bahçe ve tarlalarda üretilen ürünleri katma değerli ürünlere dönüştürerek global pazarlara ulaştırmak için Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra ekosistemi geliştirecek stratejik iş birliklerine imza atıyor.

Tarım teknolojisini gıda sektörüyle birleştirerek katma değeri yüksek gastronomik ürünlerin üretimini kontrollü bir şekilde artırıp, bu sayede ihracattaki gıda payını yükseltmeyi hedeflediklerken başta seçilmiş kooperatifler ve küçük ölçekli üreticileri pazara dahil ettiklerini aktaran Çiftçi Gurme Kurucu Ortaklarından Ozan İnan, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Ülkemizin temiz kalmış topraklarında yetişen sebze, meyve, et ve süt ürünlerinin en iyilerini keşfetmek, henüz fark edilmemiş lezzetleri bulup tüketicilere ulaştırmak için teknolojiyi avantaja çeviriyoruz. Çanakkale başta olmak üzere, birebir sahibi ve yönetim hakkına sahip olduğumuz çiftlik, bahçe ve tarlalarda tarımı teknoloji ile bütünleştiren platformumuz aracılığıyla hem yerel hem de global pazarlara en özel ürünleri sunuyoruz. Bu kapsamda Ar-Ge faaliyetlerimizi sürdürmenin yanı sıra, stratejik iş birlikleri yaparak sektörde hem rekabet avantajı sağlıyor hem de üretimden lojistiğe kadar tüm aşamalardaki ağları güçlendirerek tarımda sürdürülebilirliği destekliyoruz.”

Üreticiler ve global pazarlar arasında gastronomi köprüsü kurdular

İşbirlikleri sayesinde çiftçilerin değer zincirine entegre olmasını sağladıklarını söyleyen Çiftçi Gurme Kurucu Ortaklarından Ozan İnan, anlaşmalarına dair şu bilgileri paylaştı: “Yeni nesil bir gıda teknolojisi şirketi olarak, kendi sahip olduğumuz çiftliklerin haricinde kooperatiflerle çalışarak başta küçük ölçekli çiftçiler olmak üzere tüm üreticilerin işlerine katma değer kazandırıyoruz. Onlara küresel pazarlara kapı açılmalarını sağlayan, standartları oluşmuş ve sürdürülebilir bir gastronomi köprüsü kuruyoruz. Bu çerçevede Çanakkale Bayramiç Değişim Kooperatifi ve reçetelendirmede bölgemizin yeni nesil şeflerinden Artizan Vera ile kurduğumuz iş ortaklıklarımızla ekosistemimizi güçlendiriyoruz. Çanakkale Bayramiç Değişim Kooperatifi’yle ortak finansman modellerimiz sayesinde ölçek ekonomisine ulaşıyor, planlı üretime yön veriyoruz. Artizan Vera ile ise dünya markaları yaratabilecek reçeteler ediniyor ve yeni ticari ilişkiler yaratıyoruz. Tüm bu çalışmalarla yereldeki üreticilerin iş süreçlerini standarta kavuşturup büyümesine yardımcı olurken, bereketli topraklarımızda yetişen yüksek kaliteli tarım lezzetlerini yeni pazarlara ulaştırıyoruz.”

"Üretim bandımızı kadınlara ayırıyoruz"

Değer analizinden üretim faaliyetleri ve katma değeri yüksek nihai ürünlerin pazara ulaştırılmasındaki tüm sürecin daha doğru ve etkili bir şekilde yönetildiğini belirten Şef Vera Didem Piyan ise “Öğrenmenin ve gelişimin sürekliliğine inanıyoruz. Bu yüzden kadınların ekonomik çizelgede hak ettiği yeri henüz bulamadığını görüyor ve üretim bandımızı kadınlara ayırıyoruz. Bu topraklardan gelen kazancımızı yine pozitif ayrımcılık yaparak satılan her ürünün belli bir oranını ülkemizin geleceği olan kız çocuklarına eğitim desteği olarak fonluyoruz” dedi.

Tarımsal arzın sürekliliğini sağlıyorlar

Çanakkale Bayramiç Değişim Kooperatifi Başkanı Coşkun Yılmaz ise: "Son dönemde gübre ve üretim maliyetlerindeki artış, satış zincirlerindeki kâr dağılımı ve yeni pazarlara ulaşmadaki zorluklar tarımsal verimliliğin düşmesine neden oluyor. Biz de tarımsal örgütlenme oluşturmak, gıda zincirlerini iyileştirmek, iklim değişikliği kapsamında arzın sürdürülebilirliğini sağlamak için çıktığımız yolda küçük ölçekli üreticiyi hem bilgi ve deneyim açısından hem de maddi olarak destekliyoruz. Üretimin verimliliğini artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl global pazarlara odaklanacaklar

Gelecek dönemde teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına odaklanarak tarım ve gıda sektörünün global pazarlardaki lokal damak zevklerine göre konumlanmış lider bir marka olmayı hedeflediklerini aktaran Çiftçi Gurme Yönetici Ortağı Orçun Özalp da 2023 planlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Gelecek yıl daha çok yurt dışı satış kanallarına odaklanmayı düşünüyoruz. Bu kapsamda platformumuzu gıda üretimi, işleme ve gıda perakendeciliğini uçtan uca yönetebileceğimiz şekilde geliştireceğiz. Temiz tarımda veri işleme ve geliştirme yaparak Tarım 4.0 alanında öne çıkan foodtech alanında örnek olacağız. Permakültürel tarımda ve gastronomik ürünler ile global rekabette ülkemize ödüller kazandırmak için çalışmalarımızı hızlandıracağız.”