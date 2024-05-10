Yeşil çeliğe Türkiye olarak damga vurmalıyız

'Yeşil Çelik Zirvesi - Green Steel Summit 2024', Tosyalı Holding ana sponsorluğunda düzenlendi. Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, demir-çelik sektörünün yeşil dönüşüm sürecinin en önemli aktörlerinden olacağını belirterek, "Yeşil çeliğe Türkiye olarak mutlaka damga vurmamız gerekiyor." dedi.

Avrupa Yeşil Mutabakatı önemli bir fırsat

Yeşil Çelik Zirvesi kapsamında, ETS, CBAM Uyum Süreci, Uygulamalar, Mevzuat ve Beklentiler ve Karbonsuzlaşma Yöntemleri, Hammaddeler ve Teknolojiler başlıklı paneller düzenlendi.

Tosyalı, "Avrupa Yeşil Mutabakatı önemli bir fırsat. Yeşil ekonomiye geçiş sürecini ekonomik ve endüstriyel bir fırsata çevirme imkanı. Demir-çelik sektörü de bu yeşil dönüşüm sürecinin en önemli aktörü olmaya aday. Çünkü çelik hayatımızın her noktasında bizimle." ifadelerini kullandı.

Yeni enerji kaynağı: Hidrojen

Büyük bir değişimin eşiğinde olduklarını dile getiren Tosyalı, "Yeşil çeliğe Türkiye olarak mutlaka damga vurmamız gerekiyor. Endüstriyel üretim için mutlaka yeni enerji kaynakları lazım bunun da hidrojen olduğu görülüyor" diye konuştu.

Türkiye'nin dünya çelik üretiminde üst sıralarda yer aldığını hatırlatan Tosyalı, kadar çelik sektörünün kendi öz kaynaklarıyla yatırım ve yeşil dönüşümlerini gerçekleştirdiğine işaret etti. Avrupalı rakiplerinin kamusal destekle beslendiğinden söz eden Tosyalı, çelik sektörünün bütün oyuncularının bu değişimi yapmaya gücünün yeteceğini kaydetti.

Çelik üretiminde fosil yakıtların payı yüzde 75

Yenilenebilir enerji, hidrojen, rüzgar ve elektrikli araçlar ve birbiriyle ilintili sektörlerin hepsinin çeliğe bağlı olduğunu ifade eden Tosyalı, şu şekilde konuştu:

"Net Sıfır çağı başlayacaksa bunun yolu demir-çelik sektörünün dönüşümüyle açılacak. Bu dönüşümün temel birkaç ayağı var. Üretimde temiz enerji kaynaklarının kullanılması en önemli gündem maddesi. Çünkü şu anda küresel çelik üretiminde fosil yakıtlar yüzde 75'lik bir paya sahip. Yoğunluk kömürde. O yüzden temiz enerji yatırımları sektörümüz için en kritik konu."

Sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar

Kömür bazlı enerjiye yaslanmak yerine her zaman dünyanın geleceğini düşünerek dikkatli adımlar attıklarını, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiklerini vurgulayan Tosyalı, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Uzun süredir güneş enerjisine ciddi yatırımlar yapıyoruz. Biz Tosyalı olarak 5 yıl içinde dünyanın en büyük 20 çelik şirketi arasında yer alma hedefi doğrultusunda ilerliyoruz. Bunu da sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarla başaracağımıza inanıyoruz. Dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri olarak anılmak bizim için en büyük ödül olacaktır."