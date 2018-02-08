Yetersiz tedarikçi Çağdaş İnşaat’ı holding yaptı

08 Şubat 2018

Ahmet USMAN

BODRUM – İş hayatına öğretmen olarak adım atan, ticarete ise limon satarak başlayan Yüksel Çağlar, bugün yoluna Bodrum’un en bilinen markalarından biri olan Çağdaş Holding ile devam ediyor. İnşaat sektörüne atıldıktan sonra taşeronlardan aldığı hizmetin kalitesini yeterli bulmayarak bu alanlarda yatırım yapan Çağlar, zamanla dışarıya da hizmet vermeye başladı. Çağdaş Holding, bugün 12 şirketi ile Bodrum’da inşaat konusunda entegre çözümler sunuyor.

Çağdaş Holding’in ikinci kuşak temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, matematik öğretmeni olan babası Yüksel Çağlar’ın 12 yıl boyunca çeşitli illerde öğretmenlik yaptıktan sonra ticarete atıldığını dile getirerek, “Sokakta limon satmaktan başlayan serüven, bakkallık, kahvehane işletmeciliği ile devam etmiş. Ardından kum ocağı işletmeciliği ve İstanbul’da küçük inşaat projeleri gelmiş. Patlayan konut sektörünün ihtiyacını karşılamak için Türkiye’nin 24 saat işleyen ilk kum ocağını kurmuş. Projektörle aydınlatma yaparak ocağı gece de çalıştırmış. 1990’ların başında Bodrum’a gelmiş. Havalimanı yapılacağını öğrenmiş, Bodrum’a inanmış, zamanla da tüm işlerini ve ailesini Bodrum’a taşımış” diye konuştu.

Çağdaş İnşaat’ın Bodrum’da ilk olarak Yüksel Çağlar İş Merkezi’ni yaptığını söyleyen Çağlar, “Ardından merkezde bir konut projesi yürüttük. Bizim büyümemiz ve holdingleşme sürecimiz kendi ihtiyaçlarımızdan dolayı oldu. Hazır betona girelim, mermer pazarı canlı mermer şirketi kuralım demedik. İnşaat yapmaya başladıktan sonra beton santralinin hizmeti iyi değildi, beton santrali kurduk. Mermer işçiliğini beğenmedik, mermer fabrikası kurduk. Peyzaj şirketi kurduk, çünkü istediğimiz kalite yoktu. Böyle böyle güvenlik şirketi bile kurduk. 12 şirkete ulaştık. Bodrum’da hala iyi taşeron çok azdır. Bodrum herkesin hayalidir ama iş yapmaya gelince hiç de öyle değil. Kalifiye eleman bulmak çok zordur. Çok göç alıyor ama yaşamak için geliyorlar. Bu bölgede İstanbul dinamizmiyle yaşayan bir grubuz” dedi.

Bugün Çağdaş Holding’in konut satışları dışında yılda yaklaşık 180-200 milyon TL ciro yaptığını belirten Çağlar, “Amiral gemimiz hazır beton tesisimiz. Burada yıllık 600 bin metreküp üretim, 100 milyon TL dolayında ciromuz var. Hazır betonda yarımada bölgesinin yüzde 70-80’ini biz tedarik ediyoruz. 20 yılı geride bıraktık bu konuda. Tek santralle döktüğümüz metrajla Türkiye’nin büyüklerindeniz. Perakende ayağımızda ise elektronik ve vitrifiye satışı yapıyoruz. Konut satışımız proje bazlı yürüdüğünden yıllık ciro yanıltıcı olur. Bazen yılda 1 konut satılırken, bazen bir proje bir haftada satılabiliyor. Sabit ciromuzu her yıl yüzde 3-5 büyütüyoruz” diye konuştu.

İkinci Swissotel 2019’da açılacak

Konutta inşaatın demir ve betonundan en son televizyonun montajına kadar entegre hizmet veren bir firma haline geldiklerini anlatan Çağlar, “Bu da büyük firmaların hoşuna gidiyor. Hizmet kalitesinden emin oluyorlar. Son olarak Swissotel ile turizm işine de girdik ama kendimizi hiçbir zaman turizmci olarak nitelendirmiyoruz. Aldığımız arsa turizm imarlıydı. Otel yapmak durumundaydık. Bir marka ile anlaşalım, bilenlere bırakalım dedik. Swissotel ile anlaştık. 2015’ten beri çalışıyor. Merkezde de bir arsamız var. Orası da Swissotel olacak. Ayrıca 35 tane farklı tipte konut bulunacak. 120 odalı bu otel 12 ay çalışacak. Kaba inşaatı bitti. Projeye 2013’te başladık. Turizm için kötü bir döneme denk geldi. Satış çok ciddi yavaşladı, biz de mecburen frene bastık. 2019’da faaliyete başlaması planlanıyor” dedi.

Şimdiye kadar Bodrum’da 30’dan fazla konut projesi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çağlar, “Butik konut projelerimiz devam ediyor. Cennet Koyu’nda kat karşılığı bir projeye başlıyoruz. Daha lansman bile yapmadık ama talep geldi. 19 villa, 7 tek katlı ev ve 20 odalı bir butik otel olacak, 2 sene içinde teslim edeceğiz. Bir konut projemizi bu yaz teslim edeceğiz. Turgutreis’de kat karşılığı 6 tane villa yapıyoruz. Kriz dönemleri bazıları için kötü olabilir ama bizim gibi ayaklarını yere sağlam basan, sağlam büyüyen, işini nizami yapan firmalar için iyi geçiyor. Çünkü rekabet azalıyor. İyi olmayanlar sistemden eleniyor. Biz krizlerin hiçbirinde ağır darbeler almadık” diye konuştu.

Yeni rota gıda

Çağdaş Grup’un sabit kadrosunun 650 kişiden oluştuğunu belirten Dağlarca Çağlar, “Oteller yazın devreye girince bu bini aşacak. Projelerin inşaat aşamasında daha da artıyor. Bütün yatırımlarımızı Bodrum’a yapıyoruz. Burada holding olduk, buraya harcıyoruz. Uzun vadede Bodrum dışında bazı gayrimenkul projeleri düşünüyoruz ama istediğimiz gibi bir şey çıkmıyor, acelemiz yok. Son dönemde gıda işine merak saldık. Bir kafemiz var, bir kebapçı açtık. Ama bunları Çağdaş kimliğiyle yapmıyoruz. Pideci zinciri kurma düşüncemiz var. Samsun pidesi tarzı olacak. Hobi, keyif gibi başladı ama farklı noktalara taşıyabiliriz. Kendi markamızı yaratmaya çalışıyoruz” dedi.