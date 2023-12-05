Yetimoğlu Grup yeni yatırımlarla büyüyecek

Müjde DEMİR

Mersin’de faaliyet gösteren ve Türkiye’nin tüm illerine hizmet veren Yetimoğlu Prefabrik’in Mersin Bölge Müdürü İbrahim Enes Yalçın, 2021'de Mersin'de 35 bin metrekarelik alanda projeler üstlendiklerini ve Şanlıurfa'dan sonra yatırımlarını artırıp, daha fazla istihdam yaratmayı ve Mersin'e katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi. Yalçın, gelecek yıl Mersin'de 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde 35 dönümlük betopan fabrikası açmayı ve üretimin büyük bölümünü ihraç etmeyi planladıklarını belirtti.

Yalçın, Yetimoğlu Prefabrik'in, Mersin'den sonra İstanbul ve Bursa'da iç pazarda, Bulgaristan ve Japonya'da ise dış pazarda projeler geliştireceğini ekledi. Prefabrik fabrikaların kurulumuyla ilgili de bilgi veren Yalçın, "Prekast beton bileşenleri fabrika ortamında kalıplara dökülüyor ve sonra kürleniyor. Kürlenmiş bu prekast betonlar, yapının toplam ağırlığını azaltır ve inşa süresini kısaltarak ekonomik tasarruf sağlar" dedi.

Prekast betonun, diğer yapı elemanlarıyla birleştirilerek yapının uzun ömürlü ve doğal afetlere dayanıklı olmasını sağladığını kaydeden Yalçın, “Prekast beton, endüstriyel yapılar, rüzgâr enerji kuleleri, stadyumlar, alışveriş merkezleri, üst/geçit yapıları, sosyal tesisler, okullar, katlı otoparklar, spor salonları, depolar ve antrepolar, pazar yerleri, yaya üst geçitleri, öngerilmeli köprü kirişleri gibi birçok prefabrike betonarme yapı elemanının üretimi, nakliyesi ve montajında kullanılıyor” diye konuştu.

Özele de kamuya da hizmet veriyor

Yetimoğlu Grup’un, bünyesindeki şirketlerle Türkiye’nin kalkınmasına destek verdiğini söyleyen Yalçın, “İnşaat ve yol projelerinde kullanılan hemen her malzemenin temini, işlenmesi, hazırlanması ve yapılara dönüşmesi adına geniş ürün yelpazesi sunuyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, TOKİ, büyükşehir belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri birçok kamu ve özel sektör kuruluşlarına asfalt, beton, bazalt, kalker agrega, akaryakıt ve muhtelif yapı malzemeleri teminediyoruz” dedi.