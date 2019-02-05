Yılda bin çiftçiyi eğiterek yüzde 12 verim artıracak
Cargill, "1000 Çiftçi 1000 Bereket" projesiyle tarımda sürdürülebilirlik için harekete geçti. Çiftçilere finansal okuryazarlık, toprak analizleri, mühendis desteği verilecek. Hedef mısırda verimi yüzde 12 artırmak. (Yasemin Salih)
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