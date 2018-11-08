Yıldız Entegre, dünyanın en büyük 7’nci üreticisi olacak

08 Kasım 2018

130 yıllık tecrübesi ile orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Yıldız Entegre, yeni yatırımlarıyla dünyanın en büyük 7 üreticisinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yıldız, yurt içinde Kocaeli, Mersin, Manisa ve Bolu’daki tesislerinin yanı sıra son yıllarda yurt dışında sayısı hızla artan fabrikalarıyla global bir oyuncu olma yolunda hızlı adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Yıldız Entegre’nin yurt dışındaki ilk girişimi, 2010 yılında ABD’de North Caroline/Wilmingthon’da, sonrasında Alabama/Mobile’de ve nihayet North Caroline/Morehead kentlerinde kurduğu limanlar ve endüstriyel ormanlar oldu. Şirket, kendisine ait olan ormanlardan elde ettiği hammaddeyi, yine kendisine ait limanlarda odun cipsi haline getirerek, kendisine ait gemilerle Türkiye’ye getiren sektöründeki ilk şirket oldu.

Yıldız Entegre’nin yurt dışındaki ilk üretim tesisinin ise 2016’da Romanya’da mdf yatırımlarıyla başladığına dikkat çeken Fehmi Yıldız, 2018 yılında devreye giren Romanya mdf tesisinde ürün gamına mdflam, parke, kapı, high gloss ürünlerini de eklediğini hatırlattı.

“Bu ürünlerden parke, kapı ve high gloss panel gibi katma değerli ürünler, Romanya’da ilk kez bizim tarafımızdan ‘Made In Europe’ etiketi ile üretilecek. Toplam 170 milyon Euro’yu bulan yatırım harcaması ile Romanya’da son 10 yılın en büyük yatırımcısı ödülü ile de taçlandırıldık” diyen Fehmi Yıldız, 2017 yılında; Balkanlar’da ve Orta Avrupa bölgesinde daha güçlü konuma gelmek adına Slovenya’da sunta yatırım kararı alındığını açıkladı.

50’ye yakın ülkeye ihracat yapılıyor

Slovenya’da sektörünün en büyük üretim tesisini satın alarak modernizasyonunu tamamladıklarını belirten Yıldız, “Bu tesisimiz de hem iç pazara hem de ihracata dönük olarak üretime başladı” dedi. Romanya ve Slovenya ile beraber Yıldız Entegre; bilhassa Balkan coğrafyasında ve Orta Avrupa’da marka bilinirliğini ciddi manada arttırmak hedefinde.

2018 yılında tamamlanan ve üretime geçen Slovenya ve Romanya yatırımlarının dışında ayrıca Rusya’daki fabrikada da yatırım sürecinin devam ettiğine dikkat çeken Yıldız, “Ürünlerimizin 2018’de çok daha geniş bir yelpaze de ihraç pazarlarında yer bulması için çalışmalarımızda önemli bir yol kat ettik. Satış ve pazarlama kadrolarımız bu konuda sürekli çalışmalar yapıyor ve yeni pazarlar arıyor. Rusya’daki yatırımımızın tamamlanmasının ardından tüm Avrupa’ya, Kuzey Afrika’ya ve Rusya bölgesinin en önemli üreticisi olacağız. Ayrıca, bu bölgelerin hepsine ciddi biçimde ürün satabileceğiz” bilgisini verdi.

Yıldız Entegre, Turquality yolculuğuna da başladı

Türkiye’de 500 büyük sanayi kuruluşu arasında istikrarlı bir şekilde ilk 100 içinde yer alan Yıldız Entegre, devam edegelen yatırımlarının da tamamlanması ve 50’yi aşkın ülkeye ihracatıyla dünya genelinde en büyük 7 üretici arasında yer almayı hedefliyor. Rusya’nın Vladimir bölgesinde yatırımına başlanan yeni üretim tesisi ve 2023 hedefleri rotasında sıralamada çok daha kalıcı bir noktada yer almayı planlıyor.

2017’de Turquality sürecini bir dönüşüm yolculuğu olarak başlatan ve bu çalışmaya Turquality Pusula adını veren Yıldız Entegre, holding genelinde hizmet verecek olan ve grubu gelecekte var olmak istediği yere taşıyacak önemli kaldıraçlardan bir olarak Akademi Yıldız’ı konumlandırmış durumda. Bu yıl Sabancı Üniversitesi ile beraber devreye alınan Akademi Yıldız, işveren markasına, çalışan bağlılığına ve bilhassa genç yeteneklerin şirkete çekilerek sürdürülebilir, özgüvenli, nitelikli ve yetkin kadrolarla yola devam etmeyi hedefliyor.