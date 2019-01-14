Yıldız Entegre’nin çevre dostu uygulamaları ödüllendirildi

14 Ocak 2019

Uzun yıllardır sürdürdüğü sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında çevre konusundaki çalışmalarıyla da orman ürünleri sektörünün öncüsü haline gelen Yıldız Entegre, bu faaliyetlerini özel bir ödülle taçlandırdı. Yıldız Entegre, İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen “İSO 2018 Çevre Ödülleri” bünyesinde “İSO Büyük Ölçekli İşletme Çevre Dostu Uygulama Projesi Jüri Özel Ödülü 2018”in sahibi oldu.

Yıldız Entegre’nin Akhisar tesislerinde hayata geçirdiği çevre dostu uygulama nedeniyle verilen ödülü, Resmi ve Dış İlişkiler Müdürü Bülent Yücelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan teslim aldı. Yücelen, “Şirketimizin sosyal sorumluluk yaklaşımının temelini ‘Ağacın İzinde’ yaklaşımı oluşturuyor. Doğadan ilham alarak ülkemize değer katıyoruz, üretirken doğayı koruyoruz. Bu çabalarımızın ülkemizin en büyük şirketlerinin üye olduğu İstanbul Sanayi Odası tarafından ödüllendirilmesi de bizim için çok değerli. Çevre dostu projelerimizle üretmeye, değer katmaya ve tüm bunları yaparken doğayı öncelemeye devam edeceğiz” dedi.

Yıldız Entegre’nin Akhisar tesisinde hayata geçirdiği çevre dostu uygulama, birçok başlıktan oluşuyor. Egzoz gazı temizleme sistemi, yağ buhar arıtım sistemi, odun külü, odun talaşı gibi atıkların değerlendirilmesi, atık su arıtma prosesi, atık suların geri kazanılması, tehlikesiz ahşap atık ve ahşap ambalaj atık geri kazanım lisansı, çevre karne uygulaması, bilimsel tezlere çevre konusunda destek, biyokütle atıklarından enerji elde edilmesi ve tüm bunların sonunda karbon ayak izinin düşürülmesi basamaklarından oluşan sistem, kullanılmaya başlandığı günden itibaren oldukça başarılı sonuçlara ulaştı.

SKD bünyesinde de özel çevre uygulamaları gerçekleştiriliyor

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği üyesi de olan Yıldız Entegre, bu kapsamda da birçok sürdürülebilir çevre faaliyeti gerçekleştirdi. Ağaç dikimi etkinliklerinin yanı sıra pek çok sivil toplum örgütünün organizasyonlarına da fidan dikimi desteği veren şirket, 2013-2016 yılları arasında ileri teknoloji kullanarak çok sayıda enerji verimliliği projesi hayata geçirdi. Bu çalışmaların sonucunda toplamda 1 milyon 300 bin ağaçlık bir orman dikmiş kadar fayda sağlayan Yıldız Entegre aynı zamanda, Tehlikesiz Ahşap Atık ve Ahşap Ambalaj Atık Geri Kazanım Çevre Lisansının da sahibi. Bu lisansla yıllık 200 bin tona yakın ahşap atığı dönüştürülüyor. Özellikle yonga levha üretiminde kullanılan odun hammaddesinin en az yüzde 20’sini atık ahşap atıklardan karşılıyor.