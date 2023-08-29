Yıldız Holding 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

2050'de tüm değer zinciri üzerinde net sıfır karbon emisyonu hedefi doğrultusunda karbonsuzlaşma yolculuğuna devam eden Yıldız Holding, ilk olarak pladis’de hayata geçirilen ve Kerevitaş ile devam ettirilen karbonsuzlaşma inisiyatifini diğer şirketlerine de taşıma hedefiyle operasyonlarını yürütüyor.

Rapora ilişkin konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü, "Gıda ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerimizde gıda israfının önlenmesi, atık yönetimi, karbonsuzlaşma, enerji ve su verimliliğini artırma konularında sorumluluk alarak döngüsel iş modelleri ve uygulamalarını hayata geçirdik. ‘Bu Dünya Bizim’ yaklaşımıyla verimlilik, dijitalleşme ve insan odağında tüm paydaşlarıyla birlikte değer yaratmayı hedefliyoruz ” dedi.