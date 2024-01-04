Yılın ilk yatırım haberi BTM’den geldi

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) girişimlerinden EXAR, 2024 yılında yatırım alan ilk girişim oldu. EXAR’a yatırım yapan isimler Actonn VC, Soner Babüroğlu ve Ozan Kozan oldu. Yapılan yatırım 2.4 milyon dolar değerleme üzerinden gerçekleşti.

EXAR, ürettiği AR, VR ve XR teknolojileriyle; sanal fabrika turlarından uzaktan yönetilebilen teknik/mekanik operasyonlara, CAD senkronizasyonlu sanal ürün deneyimleme araçlarından AR destekli görsel simülasyonlara, VR& XR çalışmalarından, 3D konfigüratörlere kadar geniş bir yelpazede çeşitli sektörlere çözümler sunuyor.

Ar-Ge’ye yatırım yapacak

EXAR; AR ve VR teknolojilerine ek olarak, bünyesinde yapay zeka entegrasyonları, nesnelerin interneti (IoT), bulut sistemleri, teknolojileri geliştirerek ve tüm bu teknolojilerin yatay ve dikey olarak birbirleriyle koordineli çalışabildiği teknolojik ekosistemler kurarak firmalara, geleceği bugünden yakalama fırsatı sunan 360 derece çözümler hazırlıyor.

EXAR kurucu ortağı Hasan Koyuncu alınan bu yatırımın, şirketin Ar-Ge faaliyetlerini güçlendirmek ve yurtdışı pazarlarda genişlemek amacıyla stratejik bir şekilde kullanılacağını açıkladı Koyuncu, “Bu kaynaklar, inovasyon ve teknolojik gelişmelerle rekabet avantajımızı artırmak için Ar-Ge projelerine yönlendirilecek ve aynı zamanda uluslararası arenada varlığımızı güçlendirmek için pazar geliştirme faaliyetlerine harcanacaktır” dedi.