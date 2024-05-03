Yılın Seçilmiş Ürünü 2024 kazananları belli oldu

Tüketici ihtiyaçlarına daha verimli yanıt vermeyi hedefleyen markalar, ürün yelpazesini her geçen gün yeniliyor. Her yıl binlerce tüketicinin oylarıyla belirlenen Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ) organizasyonunun 2024 sonuçları açıklandı. Araştırma, Sia Insight tarafından bu yıl 1-18 Mart tarihlerinde 4 bin Türk tüketicisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tüketicilerin değerlendirmesiyle kazanan ürünler, 17 Nisan’da Soho House İstanbul’da düzenlenen ödül töreninde duyuruldu.

Tüketicilerin, ürünleri, albeni, inovasyon ve memnuniyet kriterleri doğrultusunda mercek altına aldığını belirten Yılın Seçilmiş Ürünü Kurucusu Çiğdem Micozkadıoğlu, “Markalar, tüketicilerin yenilikçi ürünlere verdiği inovasyon ödülü sayesinde, tüketicilerin güvenini kazanıyor ve ürünlerinin görünürlüğünü artırıyor. Tüketicilerle etkileşimlerini de güçlendiren markalar, satış performanslarını artırma fırsatı yakalıyor. Ödül kazanan markalar ürünlerinde YSÜ logosunu kullanma hakkına sahip oluyor. Diğer katılımcılar ise inovasyona ve rakiplerine dair değerli içgörülere ulaşıyor” dedi.

Katılım için ürünün yeni ve inovatif olması gerekiyor

Ankette, tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran ya da rengiyle, tadıyla, kokusuyla, içeriğiyle kendilerine hitap eden ürünlerin değerlendirdiğine dikkat çeken Yılın Ürünü Türkiye Kurucusu Çiğdem Micozkadıoğlu, “Yılın Seçilmiş Ürünü organizasyonuna katılım için kriterlerimizden ilki ürünün pazara son 24 ay içinde sunulmuş olması. İkincisi ise ürünün ya da ürünün pazarlama karmasının bir inovasyon içermesi. Ürünleri önce pazarlama, reklam, medya, perakende dünyasının önemli isimlerinin bulunduğu Yılın Seçilmiş Ürünü Etik Komitesi inceliyor. Hizmet türlerine göre kategorilere ayrılan ürünler, bağımsız Türk tüketiciler tarafından oylamaya sunuluyor” ifadelerini kullandı.

“Yenilikçi markaların markası: Yılın Seçilmiş Ürünü”

40’dan fazla ülkede 37 yıldır devam eden Yılın Seçilen Ürünü organizasyonu, dünyada 4,5 milyar tüketiciye ulaşıyor. Markaların Yılın Seçilmiş Ürünü niteliğiyle inovasyonlarını öne çıkarmasına ve değerini ortaya koymasına yardımcı olduklarını vurgulayan Çiğdem Micozkadıoğlu, markaların kazandıkları avantajları şöyle anlattı: “Programa katılan markalar, ödül kazanmasa da bağımsız ve güvenilir tüketici araştırması ile inovasyona ve rakiplerine dair çok değerli içgörüler elde ediyor. Yılın Seçilmiş Ürünü logosunu kullanma hakkı kazanan markalar ise büyük rekabet avantajı kazanıyor. iBu yarışma, markalar ve tüketiciler arasında işbirliği ortamı yaratıyor. Pazara tüketicilerin ihtiyaçlarına ya da zevklerine hitap edecek ürünlerin sunulmasına kapı aralıyor. Ayrıca, programın perakende sponsoru CarrefourSA, kazanan ürünleri fiziki ve online marketlerinde öne çıkararak tüketicilerle buluşmasını kolaylaştırıyor. Programın medya sponsorları da ürünlerin tüketicilere duyurulmasını destekliyor."

“Markalar, Yılın Seçilmiş Ürünü logosuyla güven kazanıyor”

Türkiye’de Yılın Seçilmiş Ürünü Programı’nın 9’uncu sezonunu tamamladıklarını ve bu süreçte 97 yenilikçi ürünü, Türk tüketicilerin oylarıyla ödüllendirdiklerini belirten Yılın Ürünü Türkiye Kurucusu Çiğdem Micozkadıoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Her geçen yıl daha çok tüketici Yılın Seçilmiş Ürünü Programını ve logosunu tanıyor. Alışveriş yaparken referans olarak kullanıyor. YSÜ kırmızı logosu, tüketicilerin hem ürün reklamlarına hem de ürünün kendisine duyduğu güveni artırıyor. Gelecek yıllarda da yenilikçi markaların tüketicilerle arasındaki bağını güçlendirmek için tüm enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz.”

‘Yılın Seçilen Ürünü 2024’ kazananları aşağıdaki gibi sıralandı:

1- Bridgestone Turanza 6

2- Castrol Magnatec

3- Damak Âlâ - Sütlü Çikolatalı Antep Fıstıklı Gofret

4- Domestos Bio Active Mutfak Çamaşır Suyu

5- Dove Vücut Peelingi

6- Dynavit Collagen Quatro

7- Dynavit Kids Immukid Gummies

8- Dynavit Multi-Daily

9- Elidor Brezilya Keratin Terapisi

10- Nescafé Ice Original & Nescafé Ice Choco

11- Philips Airfryer 7000 XXL HD9880/90

12-Philips Dik Süpürge Aqua Trio 9000