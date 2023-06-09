Yıllık planlar 3 aylığa döndü

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Dalgalı ekonomik yapı, büyük ciroların döndüğü işlerin yönetimini daha da zorlu hale getirmiş durumda. Nasdaq’a kote olan Hepsiburada, bu ortamda kârlılık yolunda hem kendi bünyesindeki kargo şirketi hem de kredilendirme sistemi Hepsipay ile önemli adımlar atıyor. Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, düzenlenen basın toplantısında çevik bilanço sistemine geçtiklerini anlattı.

“Paranın bu kadar pahalı olduğu bir dünyada kârlı büyümeyi önemsiyoruz” ifadesini kullanan Gökçetekin, eskiden 1 yıllık planlamalarla ilerlerken artık 3 aylık planlarla yol aldıklarını söyledi. Hepsiburada’nın toplam satış hacmi yılın ilk çeyreğinde 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 14,8 milyar TL’ye ulaştı. Hepsiburada platformu üzerinden verilen toplam sipariş adedi, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 61 artarak 24,1 milyona yükseldi. Platformda satılan ürün adedi ise yüzde 63 artışla 180 milyonu aştı.

Verilen bilgiye göre Hepsiburada’nın yılın ilk çeyreğindeki müşteri sayısı 11,9 milyon olurken müşteri başına düşen sipariş sıklığı yüzde 52 artışla 4,9’dan 7,5’e çıktı. İki seçim arasında tüketimin oldukça yavaşladığını anlatan Hepsiburada CEO’su, seçim sürecinin tamamlanmasının ardından tüketimde bir hareketlilik gözlemlediklerini söyledi. Doların TL karşısında sert şekilde değer kazanması ürün fiyatlarına anında yansıyor. Gökçetekin, üye işyerlerinin stokları yettiğince eski fiyattan satış yaptığını, zamların yeni ürünlerde söz konusu olduğunu belirtti.

Hepsiburada 2 bin 500 kuryesi ile ürün taşımacılığını kendi bünyesindeki şirketiyle yapıyor. “Bölgesel şampiyonlar kargoyu kendileri yapmak zorunda kaldıkları için bu noktaya geliyor” diyen Gökçetekin, kargo şirketine sahip olmanın verimlilikte yüzde 35’leri bulan oranda etkisine işaret etti. Kapıdan iade imkanı da tüketici tarafından yoğun biçimde kullanılıyor. Gökçetekin iadelerin yüzde 60’a yakınının ‘kapıdan’ olduğunu anlattı. Hepsi JET Genel Müdürü Atilla Alver ise şunları söyledi: “Randevulu Teslimat, Ertesi Gün Randevulu Teslimat ve Kapıdan Randevulu İade gibi hizmetleri sektöre tanıttık.

HepsiJET XL hizmeti ile büyük hacimli ürünlerin kapıya teslimatını yapıyoruz. Sadece Hepsiburada platformu üzerinden gerçekleştirilen siparişlerin teslimatını gerçekleştirmekle kalmıyoruz, farklı farklı markaların da kargo taşımacılığını üstleniyoruz. HepsiJET’in Hepsiburada dışında hizmet verdiği şirket sayısı 1400’ü geçti. Hali hazırda 87.9 net tavsiye skoru ile sektörün lideriyiz.”

Sadakatle rekor büyüme

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, Hepsiburada Premium hakkında da bilgi verdi. Üye sayısı çok kısa sürede 1 milyonu bulan programın en cazip özelliğinin ücretsiz kargo imkanı olduğunun altını çizen Gökçetekin, “Premium dünyanın en hızlı büyüyen sadakat programı oldu” ifadesini kullandı.

Toplantıda söz alan Hepsiburada Finansal Hizmetler Grup CEO’su Erkin Aydın ise şunları kaydetti: “Ödeme ve alım gücünü destekleyen çözümlerimizi diğer perakendecilerin kullanımına da açıyoruz. Hepsipay ekranında yer alan “Doldur” butonu ile kullanıcılar bankaların kendilerine sunduğu kredi alternatiflerini görüp kendilerine en uygun olanı seçip elektronik cüzdanlarını kullanabilecek. Cüzdandaki meblağ ise QR kod ile fiziksel mağazalarda kullanılabilecek” bilgisi verdi.

Deprem bölgesi odakta kalmaya devam edecek

Mart ayında Hepsiburada Sözü olarak duyurdukları deprem bölgesine yönelik 2 senelik programda kaydettikleri aşamayı da aktaran CEO Gökçetekin, “Bölgede şimdiye kadar 670 milyon TL’lik işlem hacmi yarattık. Deprem bölgesinde aktif 9 bin 243 satıcımız var. İlk ihtisas merkezimizi Adana’da yakında açıyoruz. 1.762 Girişimci Kadın ve 24 Kadın Kooperatifi bölgede aktif olarak hizmet veriyor. Deprem bölgesinde çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmaları gerçekleştirdik.

Toplamda 2 bin çocuğa ulaştık” şeklinde konuştu. Deprem sonrası bizzat bölgeye gidip kurdukları transfer merkezinde çalışmalara katılan Nilhan Onal Gökçetekin, kısa süre önce yurtdışından Türkiye’ye döndü. P&G ve Amazon’un yurtdışı birimlerinde çalışan Gökçetekin, “Tersine beyin göçü oldu benimki. İyi ki de oldu, çok isteyerek geldim” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin E-Ticaret Milli Takımı Hepsiburada

Türkiye’de e-ticaretin en köklü şirketi olarak kendilerini ‘E-Ticaretin Milli Takımı’ olarak tanımladıklarını aktaran Nilhan Onal Gökçetekin, Kadın ve Erkek Basketbol Milli Takımlarına sponsor olduklarını da açıkladı ve “Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak Türkiye’nin gururu ve başarılarıyla uluslararası alanda adından söz ettiren Erkek ve Kadın Milli Takımlarımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında desteklemekten çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Traktör bile satıyor

-Hepsiburada çok farklı ürünler de satıyor. Örneğin traktör, kapıya teslim otomobil lastiği…

-Şirket örneğin büyük ekran televizyon gibi hassas ürünleri 2 kişinin taşıdığı kargo sistemi ile fark yaratma peşinde.

-Hepsiburada Türkiye’de 400 bin şirkete e-ticareti öğretmiş. Halen 100 bin aktif şirket bu platform üzerinden satış yapıyor.

-Yolu Hepsiburada’dan geçmiş 17 bin mühendis var. Halen bünyelerinde bin mühendis çalışıyor.

-6 patent başvuruları bulunuyor.