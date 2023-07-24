YK Enerji arz güvenliğini sağlarken, enerji ithalatını azaltıyor

Ege Bölgesi’nin sürdürülebilir elektrik arzında kritik bir öneme sahip olan YK Enerji, yerli ve milli kaynakla elektrik üreterek her yıl 1 milyar dolarlık enerji ithalatını engelliyor. 2014 yılında 2,7 milyar dolarlık bedelle Türkiye’nin enerjideki en büyük ikinci özelleştirmesi olan YK Enerji, özelleştirme sonrası 280 milyon euro yatırım değerliyle rehabilitasyon çalışması gerçekleştirildi.

Yeniköy ve Kemerköy santrallerindeki toplam beş ünitenin verimlilikleri arttırıldı. Yapılan rehabilitasyon yatırımları sayesinde santrallerin kapasite kullanım oranı yüzde 64’ten yüzde 83’e, emreamadeliği ise yüzde 72’den yüzde 88’e çıktı. Yine bu rehabilitasyon çalışmaları sayesinde santrallerin baca gazı salımları azaltılarak, çevre emisyon değerleri Avrupa standartlarına getirildi.