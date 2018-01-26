Yola online çıkan ebebek bu yıl 133 mağazaya ulaşacak

26 Ocak 2018

AYLİN RANA AYDİN

İSTANBUL - ebebek, 2018 yılında mağaza ve ürün yatırımına odaklandı. Türkiye'de 40 ilde toplam 101 mağazası olan şirket, 2018 yılında 133 mağazaya ulaşmayı planlıyor. Şirket, açılacak 32 yeni mağazayla 10 yeni il ile birlikte toplam 50 ilde yer alacak.

ebebek, 2001 yılında e-ticaret sitesi olarak sektöre girmiş, 2003 yılında da 'click to brick' denilen e-ticaretten perakende mağazacılığa geçiş yapmış bir şirket. ebebek Genel Müdürü Halil Erdoğmuş, "Her ne kadar perakende sektöründe çok ciddi ve büyük yatırımlar yapsak da ebebek.com'u da geliştirmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Rakip mağazaların internet siteleri de var. Bizim ise internet sitemizin mağazaları var" diye konuştu.

Tüketicilerin internette araştırma yapmadan ürün almadığına değinen Erdoğmuş şöyle konuştu:

"Bu bizim için önemli bir avantaj. Zira internette araştırma yaparken ürün hakkında bilgi topladığı sayfada aynı zamanda bunu mağazadan da alabileceğini görüyor ve öncelikle sizi tercih ediyor. Bu yüzden internete daha çok yatırım yapmaya gayret ediyoruz. İnternete yatırım yaptıkça fiziksel mağazacılıkta da daha hızlı büyüme potansiyeli yakalayacağımıza inanıyoruz."

Komşu ülkelerden talep geliyor

Yurtdışı açılım hedeflerinin olduğunu söyleyen ebebek Genel Müdürü Halil Erdoğmuş, "Komşu ülkelerden talep geliyor. Burada seçim kriterimiz perakende deneyimi Türkiye'nin gerisinde olan ve katma değer oluşturabileceğimiz ülkeler olacak" dedi. ebebek.com'un aylık 1.5 milyon tekil ziyaretçisi olduğunu belirten Erdoğmuş, 11 bin adet ürün çeşidi sunduklarını kaydetti.

'Click to brick'e en bilinen örnek Amazon

Click to brick yani önce internetten satışa başlayıp sonra mağazalaşma modeline dünyadan da birçok örnek var. Amazon, en bilinen örneklerden biri. Ayakkabı markası M. Gemi ile kıyafet, ayakkabı ve çanta gibi ürünler satan Everlane da online'dan perakende mağazacılığa geçiş yapmış markalar arasında bulunuyor. 2012'de ilk Guideshop'ı açan Bonobos fiziksele geçiş nedeni olarak müşterilerin kıyafet denemek istemesini gösteriyor.