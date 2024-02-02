Yolcu360, EMITT 2024 Turizm Fuarı'na katılacak

Yolcu360'nın EMITT 2024'e katılımı, sektördeki yenilikçi yaklaşımı ve güçlü konumuyla dikkat çekiyor. Firma, fuar boyunca standında ziyaretçilere araç kiralama çözümlerini sunarken, müşteri geri bildirimlerini de referans alarak seyahat deneyimini herkes için nasıl iyileştirdiklerini sergileyecek. Ayrıca, Yolcu360, araç kiralama sektöründeki en son trendleri ve teknolojik gelişmeleri de katılımcılarla paylaşacak.

EMITT 2024 Turizm Fuarı, sadece mevcut iş ortaklarıyla ilişkileri güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda yeni iş fırsatlarına kapı aralayacak bir platform olacak. Bu doğrultuda, Yolcu360 da fuar süresince interaktif sunumlar, demo ve iş görüşmeleri düzenleyerek sektördeki diğer profesyonellerle etkileşim halinde olacak.

Her yıl turizm sektöründeki en yenilikçi fikirlerin ve iş modellerinin sergilendiği EMITT Fuarı 6-9 Şubat 2024 tarihleri arasında sektöre yön veren isimleri bir araya getirecek.