Yorglass, Cam Kaykay ile sürdürülebilirliği estetikle buluşturuyor

İleri teknolojiye sahip ürün gamını yenilikçi yaklaşımlarla geliştirmeye devam eden Yorglass, Cam Kaykay ile sektörde inovasyon rüzgarları estiriyor. Camın sonsuzluğunu ve sürdürülebilirliğini ortaya koymak için hayata geçirdikleri Cam Kaykay’ın inovatif anlamda büyük bir yenilik olduğuna dikkat çeken Yorglass Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Merve Yorgancılar Işıtmak, yurt dışında da büyük ilgi gören cam kaykayın yakında hem yurt içinde hem de yurt dışında satışa çıktığının müjdesini verdi.

Endüstride estetiği ve sürdürülebilirliği temsil eden bir ürün

Yorglass olarak sürdürülebilirliğin izini takip ettiklerini ve camı geleceğin sürdürülebilir ürünü yapma tutkusuyla inovatif çalışmalara imza attıklarını belirten Merve Yorgancılar Işıtmak; “Yaşadığımız dünyada ilerisini görebilmek, ufkun ötesini keşfedebilmek, yarın için bugünden hareket etmeyi gerektirir. Yorglass olarak bu düşünce ile hayal ediyor, üretiyor ve hayata geçiriyoruz. İleri dönüşüm projemiz olan Cam Kaykay da bu bakış açımızın en somut örneği… Şirketimizin ilk B2C ve ileri dönüşüm ürünü olan Cam Kaykay, dünyanın yaşadığı kaynak sıkıntısına ve enerji krizine farklı bir yaklaşım getiriyor. Çünkü bu ürün sürdürülebilir bir kaynak olan camın yaşam döngüsünün sonsuzluğunun yanı sıra hem geri dönüşüm hem de ileri dönüşüm teknikleriyle camın endüstriyel ekosistemdeki kritik önemine dikkat çekiyor. En önemlisi de ileri dönüşüm (upcycling) kavramının endüstriyel üretimde fire olan malzemenin değerli ürünler için ham madde olabileceğini açıkça ortaya koyuyor. Tüm bu özellikleri ile Cam Kaykay ürünümüz Xone Design Awards 2022’de ödül alarak bizi ayrıca gururlandırdı. Cam Kaykay, perakende sektöründe mağazalarda, evlerde, otel veya kafelerin iç ve dış mekânların dekorasyonunda kullanılabilmesi açısından nihai tüketicimizle de buluşturduğumuz özel bir ürün. Ayrıca hepimizin de bildiği üzere kaykay tüm dünyada etkisini hiç kaybetmeyen bir akım, bu akıma uyumlu olarak da ürünümüzün koleksiyonerler için ikonik bir tasarım olarak değer göreceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

YUDA’ya ilham olan Cam Kaykay, yurt dışı fuarlarında büyük ilgi görüyor

Ulusal alanda olduğu kadar uluslararası arenada da ses getiren Cam Kaykay’ın yakında satışa çıkacağını duyuran Yorgancılar Işıtmak; “Camın yeniden dönüşümünden ilham alarak tasarladığımız ilk B2C ve ileri dönüşüm ürünümüz Cam Kaykay’ın tanıtım çalışmalarına da devam ediyoruz. Cam Kaykayımız, Glass Build Amerika Fuarı’nda Ulusal Cam Kurumu’nun standında (NGA) özel ürün olarak sergilendi ve katılımcılardan oldukça yoğun ilgi gördü. Bu anlamda katkılarından dolayı Ulusal Cam Kurumu Başkan Yardımcısı Andrew Harring'e teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca ilk B2C ve ileri dönüşüm ürünümüz cam kaykaydan esinlenerek yola çıktığımız Yorglass İleri Dönüşüm Yarışması YUDA 2022 için de oldukça heyecanlıyız. Cam endüstrisi ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişki hakkında farkındalık yaratmak ve camın endüstriyel alanda neler yaratabileceğini ortaya koymak için hayata geçirdiğimiz bu yarışma için başvurular tamamlandı, çok yakında yarışma sonuçlarımızı da açıklayacağız” dedi.